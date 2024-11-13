Крупнейшая в Брестской области школа иностранных языков приостановила работу 13.11.2024, 14:38

Причины не объяснили.

В Бресте приостановила работу школа иностранных языков «АКЦ Мост». Об этом «Позірку» стало известно из источников, знакомых с ситуацией.

Студентам курсов и их родителям об отмене занятий и приостановке деятельности школы сообщили в групповых чатах. Причины не объяснили.

По данным «Позірка», 13 ноября офис «АКЦ Мост» был опечатан. Ни на сайте, ни в социальных сетях учреждения нет информации о прекращении работы.

«АКЦ Мост» зарегистрирован в 2006 году. На сайте школы отмечается, что она стала «первым в регионе коммерческим центром по профессиональному обучению польскому языку». Помимо польского, в школе обучают английскому языку, психологии, готовят к ЦТ и поступлению в университеты. Обучение в школе прошли более 18 тыс. человек, отмечается, что учреждение является «крупнейшим центром изучения иностранного языка в Бресте и Брестской области». Белорусские власти после 2020 года начали массово закрывать частные детские сады, школы и университеты. Отдельным репрессиям подверглись языковые школы, в частности те, где можно было выучить польский язык.

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