«Беларуская выведка»: Лукашенко готовится напасть на Вильнюс 10 26.02.2024, 8:04

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Названы сроки.

Telegram-канал «Беларуская выведка» пишет, что Лукашенко готовится напасть на Литву вместе с РФ. Войскам белорусского диктатора якобы будет отведена задача по атаке на Вильнюс:

— Нам удалось получить некоторую весьма фрагментированную информацию касательно участия Беларуси в атаке на Литву. Вот, что нам известно от наших источников:

— Операция разрабатывается при полном взаимодействии с ВС РФ и непосредственном боевом вовлечении ВС РБ;

— Нам известно, что ВС РБ будут непосредственно участвовать в «блокировке» Вильнюса;

— Вильнюс должен быть окружен ударами на Юго-Западном и Северо-Западном направлениях охватом силами 201 и 5 моб. Бр. ССО, 120-я бригада частично выдвигается в качестве резерва. Учтен опыт Киевской операции 2022 года, войска не пойдут массированными бронеколоннами, а только малыми мобильными группами с широчайшим примирением диверсионно-разведывательной тактики, с учетом рельефа и маскировочных возможностей местности. В операции задействован полный спектр частей родов войск ВС РБ. Огневая поддержка осуществляется сводными тяжелыми и реактивными арт. бригадами и сводными подразделениями ТР;

— Отдельная батарея ТР занимает позиции в непосредственной близости к центру города и разворачивает ТР со спецчастью. По сути, Вильнюс берется в заложники и становится объектом ядерного шантажа (рассматриваются позиции в черте города в густонаселенных кварталах).

Стратегическое планирование операции по деблокаде Калининградской области перешла из стадии «штабных игр» непосредственно в стадию совместного с русскими стратегического планирования.

Источники называют вероятные временные рамки 25-26-27 год в зависимости от геополитической обстановки и советуют властям Литвы принять ряд превентивных мер. Нет гарантий, что что-то подобное произойдет, но, если это ложится на карты Генштаба, значит вероятность развития ситуации данным образом возрастет.

Литве необходимо изучить пути прохода (дороги, мосты и т. п.) именно для тяжелой техники-«сороконожек» ТР типа «Искандер» и подготовить долговременные позиции на этих направлениях. Например, Беларусь в течение 22–23 годов полностью отремонтировала некоторые мосты на основных дорогах, ведущих на погранпереходы (на Каменный Лог, Лоша и др., что является разведпризнаком).

Литва просто обязана создать собственную «Линию Маннергейма» вдоль всей белорусской границы. Готовьте резервистов и готовьтесь защищаться в случае неблагоприятного развития ситуации. Вероятность наступления указанных выше событий возрастает на еженедельной основе.

Мы так же подтверждаем небывалую активность белорусских спецслужб на Вильнюсском направлении, и оно не только связано с «разработкой оппозиции», но и с активным отслеживанием оборонной инфраструктуры. В будущих постах мы конкретизируем известные нам факты работы ГРУ МО и УР и УВКР КГБ на территории Литвы и Вильнюса непосредственно.