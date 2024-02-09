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Российский чиновник предложил переселить в Башкортостан 2,5 миллиона белорусов

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  • 9.02.2024, 20:12
  • 12,488
Российский чиновник предложил переселить в Башкортостан 2,5 миллиона белорусов

Он заявил, что места уже зарезервированы.

Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров на пленарном заседании «бизнес-форума» «Беларусь — Башкортостан», в котором среди прочего принимает участие премьер-министр Беларуси Роман Головченко, выступил bbbreaking с неожиданным предложением.

По словам Андрея Назарова, в этом российском регионе с «удовольствием примут всех белорусов, готовых создавать здесь семьи».

«Места хватит всем. Будем жить в дружбе и согласии», — заявил Назаров.

Притом масштабы впечатляют:

«2,5 млн мест зарезервировали для вас. Хотите, сами приезжайте рожайте здесь, хотите детей своих отправляйте», — отметил башкирский премьер.

Сейчас в Башкортостане живет около 4,1 млн человек.

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