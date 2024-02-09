Россияне сбросили авиабомбы на Сумскую область 2 9.02.2024, 20:16

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Есть жертвы.

Сегодня днем российские оккупанты сбросили семь управляемых авиабомб на пограничные общины в Сумском районе, в результате чего погибли местные жители.

Как сообщил Офис генпрокурора Украины, в пятницу, 9 февраля, с территории Российской Федерации оккупанты совершили авиационный удар по территории Сумского района.

По предварительным данным, враг сбросил 7 авиационных бомб типа «КАБ» на Юнаковскую, Хотинскую и Николаевскую общины.

Известно, что в результате атаки врага погибли двое мирных жителей, еще одна женщина может находиться под завалами. Четыре человека получили ранения.

Повреждены частные жилые дома, территория фермерского хозяйства, складское помещение.

Под процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как информируют в областной военной администрации, разбор завалов продолжается, на месте работают все необходимые службы.