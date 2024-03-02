«Беларуская выведка»: Лукашенко готовит спецназ к окружению Вильнюса 45 2.03.2024, 10:48

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Отрабатывается марш-бросок по лесистой местности.

Телеграм-канал «Беларуская выведка», который ранее сообщал о планах Лукашенко по блокировке Вильнюса, опубликовал новую информацию:

— 103-я и 5-я бригады ССО последние три месяца усиленно отрабатывают штурмовые действия л/с.

Бойцы-разведчики в составе отделения, автономно, но в тактическом взаимодействии с л/с своих разведгрупп (рот), преимущественно в ночных условиях, постоянно совершают диверсионно-разведывательные тактические рейды дальностью в 30 км. Таким образом, скрытно, при поддержке разведывательных дронов, они совершают броски по пересеченной лесистой местности с соблюдением маскировки и отдельными группами (отделениями) в 10 бойцов-разведчиков. На себе несут все полагающиеся типы легкого вооружения, боеприпасы, гранатометы-минометы, крупнокалиберные пулеметы, ПЗРК, ПТРК и пр.

Особенность заключается в том, что бойцы тренируются на скрытное и именно пешее прохождение 30 км по пересеченной лесистой местности малыми группами без поддержки бронетехники, а только под прикрытием разведывательных и ударных дронов. Такие броски выходят за рамки физических возможностей л/с, однако командование ставит норматив: бегом интервалами с короткими замаскированными передышками в течение 8 часов.

Таких расстояний без моторизованной техники не тренировали даже во времена СССР. Речь идет о совершенно новой тактике, выработанной во время СВО - штурмовые действия пешим порядком малыми группами без техники.

Важно: штабы бригад организуют марши именно в условиях ХОЛМИСТОЙ ЛЕСИСТОЙ местности. Для личного состава намеренно выбираются крутые холмы и пригорки. Отработка штурмовых действий проходит преимущественно при условиях штурма господствующих высот, покрытых лесом. в условиях обустроенных на них долговременных укрепленных позиций противника. Данная холмистая местность, на наш взгляд, характерна именно для Вильнюсского района и севера Беларуси и совершенно не похожа на полесский ландшафт.

Встает вопрос: зачем обороняющейся «мирной» армии готовиться к явно наступательным действиям?

Предупрежден - вооружен.

В соответствии с анализом, у Литвы есть не менее полутора лет, чтобы основательно подготовиться к обороне.