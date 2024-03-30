«Лукашенко скоро придет конец» 2 30.03.2024, 18:26

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Фото: Getty Images

Диктатор все сильнее втягивается в цугцванг.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко провел совещание с военными. Пока у него на коленях сидела собачка, он угрожающе говорил, что якобы будет готовить свою армию и фантазировал об опасности от стран Балтии, которые являются членами НАТО.

кие телеграм-каналы пишут, что Лукашенко может готовить агрессивную провокацию возле границ с Литвой. Об этом «24 Каналу» рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, что такая ситуация уже происходит под видом учений.

Почему Лукашенко заговорил о войне

Когда белорусский диктатор или Владимир Путин приезжают ближе к границам и говорят, что якобы на них кто-то хочет напасть, то, как правило, стоит ожидать обратной реакции.

Также надо обратить внимание на одежду, в которой был самопровозглашенный правитель, когда говорил о якобы угрозах стране. Он надел форму, которая напоминала советскую, но несколько модернизированную. Ее используют разве что для парадов.

«Лукашенко все сильнее втягивают в эту провокацию. Ему говорят, что предоставили ядерное оружие, защитили, поэтому надо присоединиться к агрессивным действиям. Путин сейчас думает, где еще может нажать на НАТО, поэтому и угрожает», – сказал Борис Тизенгаузен.

Литва, Латвия, Польша уже готовятся к возможному обострению. Они перебрасывают оружие и технику к границам. Но Лукашенко понимает свою зависимость от Путина, потому что если с главой Кремля что-то произойдет, то ему конец.

«Берет он на руки собачку, или нет, но это ему не поможет. Кстати, Лукашенко – это такая же «путинская собачка», которой многое позволяют. Но скоро это закончится», – заметил политтехнолог.