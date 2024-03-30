Путина в Минске заставили подняться и стоять под украинский гимн 2 30.03.2024, 19:13

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Стали известны подробности.

Бывший главный тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоивский, отвечая на вопрос, что сделал бы с главой Кремля Владимиром Путиным, вспомнил про события 2019 года. Тогда российского диктатора вынудили стоять под украинский гимн.

«Чтобы я сделал если б меня закрыли с Путиным в одной комнате. Это для меня даже не человек… Хотел бы, чтобы он просто не существовал. На Европейских играх мы его заставили подняться, выиграв в финале, и стоять под украинский гимн, когда Хижняк стал чемпионом Европейских игр. Что бы сделал сейчас с ним? Заставил бы петь гимн Украины», – цитирует Лоивского СЭ.

Напомним, что в 2019 году тогда еще 23-летний украинский боксер Александр Хижняк завоевал золотую медаль на II Европейских играх, которые проходили в Минске.

В финале соревнований Хижняк, выступавший в весовой категории до 75 кг, уверенно победил итальянского бойца Сальваторе Кавальяро. Все судьи отдали победу украинцу 30:26, 30:27, 30:25, 29:28 и 30:26.