Патриарх Гундяев начал сомневаться в российских войсках?11
- 30.03.2024, 19:09
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Священникам РПЦ приказали ежедневно читать молитвы.
В России священникам РПЦ Московского патриархата пришла рассылка из Москвы о том, как следует молиться за победу России в период Великого поста, передает УНИАН.
Речь идет о чтении «Молитвы о Святой Руси».
Соответствующее письмо с подписью управляющего делами Московской патриархии митрополита Григория Воскресенского попало в распоряжение росСМИ.
В упомянутой молитве литургическое творчество патриарха Кирилла Гундяева (главы Русской православной церкви) включает такие слова:
«Боже спасения нашего, призри в милости на смиренныя рабы Твоя, услыши и помилуй нас: се бо брани хотящия ополчишася на Святую Русь, чающе разделити и погубити единый народ ея. Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу».
Отмечается, что это первый документ, на официальном уровне пропагандирующей внутрицерковную поддержку войны.
В распоряжении Воскресенского говорится о том, что священники должны читать молитву ежедневно - на службе и дома. Также рекомендуется предлагать чтение «святых слов» монашеству и мирянам.