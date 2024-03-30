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Патриарх Гундяев начал сомневаться в российских войсках?

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  • 30.03.2024, 19:09
  • 2,820
Патриарх Гундяев начал сомневаться в российских войсках?

Священникам РПЦ приказали ежедневно читать молитвы.

В России священникам РПЦ Московского патриархата пришла рассылка из Москвы о том, как следует молиться за победу России в период Великого поста, передает УНИАН.

Речь идет о чтении «Молитвы о Святой Руси».

Соответствующее письмо с подписью управляющего делами Московской патриархии митрополита Григория Воскресенского попало в распоряжение росСМИ.

В упомянутой молитве литургическое творчество патриарха Кирилла Гундяева (главы Русской православной церкви) включает такие слова:

«Боже спасения нашего, призри в милости на смиренныя рабы Твоя, услыши и помилуй нас: се бо брани хотящия ополчишася на Святую Русь, чающе разделити и погубити единый народ ея. Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу».

Отмечается, что это первый документ, на официальном уровне пропагандирующей внутрицерковную поддержку войны.

В распоряжении Воскресенского говорится о том, что священники должны читать молитву ежедневно - на службе и дома. Также рекомендуется предлагать чтение «святых слов» монашеству и мирянам.

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