Пороховая бочка Телеграм-канал «Сито Сократа»

30.03.2024, 23:09

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Мало не покажется никому.

Террористическая атака недельной давности в «Крокус Сити Холле» не станет каким-то поворотным моментом в истории России. Фундаментальные античеловеческие подпорки путинизма она не пошатнула. Наоборот, Кремль пытается трагедию сотен россиян вывернуть в свою пользу и сделать инструментом для укрепления позиций охранителей. При этом явственно видятся ряд сюжетных линий, из которых по задумке политтехнологов можно извлечь неплохие дивиденды.

Наиболее очевидным является задача сплотить россиян на крови. Буквально две недели назад отгремели псевдовыборы, якобы засвидетельствовавшие политическое объединение масс вокруг тела вождя. Однако отсутствие подлинной выборности, безальтернативность, заеложенность Путина, как персонажа, делают успех-2024 тухлым, наигранным, фальшивым. Консолидация на словах, но не в сердцах и умах. И тут как манна небесная кейс ИГИЛ в «Крокусе», который построен на том единственном, что умеет генерировать путинизм, а именно на кровопролитии. Как-то кощунственно выглядят все эти демонстрации «беспрецедентного сострадания», создание мемориалов жертв «Крокуса», горы цветов, тысячи публикаций о том, как весь мир скорбит с Москвой. Якобы Россия мигрантская и Россия диктаторская нашли точку соприкосновения, снова людская жизнь обрела какой-то вес.

Но все это ложные посылы, очередное очковтирательство придворных лакеев-пропагандистов. Им не дела до террора, который российские оккупационные силы учиняют в Украине. Моря слез над жертвами таджиков-игиловцев выглядят ханжеством на фоне бесконечных бомбежек украинских городов, ежеминутных людских страданий. Разве справедливо скрыть все это за декорациями «Крокуса»? Как можно акциями памяти, не без раскрутки агентурой ФСБ, реабилитировать Россию-террориста? Безусловно, не избирательная гибель людей, пришедших на концерт «Пикника», заостряет внимание на ужасе российского вторжения, так надобно подавать трагедию, а не эксплуатировать ее для «сплочения» ради нового витка кровопролития.

Параллельно с консолидационным нарративом нога в ногу шагает наступление силовиков на мигрантов. Путинские правоохранители получили отмашку на внутреннюю спецоперацию под названием «Антимигрант». Стоит задача если не разгромить Москвабад, то прижать к ногтю всех «нерусских». Началась волна рейдов по квартирам, общежитиям, местам работы и скопления пришлого люду. Выходцев из Центральной Азии проверяют на легальность пребывания в РФ, изучают документы, обкладывают дополнительными поборами. Тысячи чучмеков, как называют их Z-патриоты, насильственно депортируют, огромная масса таджиков просто либо отсиживается по домам, либо бегут за границу опасаясь расправ.

Немаловажно, но российские работодатели критикуют политику властей, называют ее ударом по экономике, ведь 75% российских предприятий зависят от неприхотливых центральноазиатских гастарбайтеров, по сути трудовых рабов современности.

Звучат призывы профсоюзов вывести нелегалов из тени, разрушить мафиозного монстра теневой торговли рабсилой. И здесь сразу ряд аспектов. Наблюдается внутриклановое противостояние среди силовиков, ведь для части из них мигранты – кормушка, тогда как для других – рассадник террористической активности.

Нужно четко отдавать отчет: если вдруг в ближайшее время произойдет повторение «Крокуса», то по России прокатиться волна антимигрантских погромов. «Мочить террористов в сортирах», это же так по-путински. Учитывая, что нерусские мигранты уже составляют более 10% населения РФ, то от вспыхнувшего противостояния мало не покажется никому. Вероятно данный сценарий уже набирает обороты, достаточно рецидива «Крокуса». И ведь ИГИЛ может повторить.

Телеграм-канал «Сито Сократа»