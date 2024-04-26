Bloomberg: Трамп готовит наказание для России 3 26.04.2024, 10:51

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Под «прицелом» и другие страны.

В случае избрания президентом США в конце 2024 года Дональд Трамп может ввести штрафные санкции для стран отказывающихся от доллара. В частности, для России. Возможные действия предусматривают, в частности, экспортный контроль и сборы за манипулирование валютой.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается: штрафные санкции предполагается применять как к союзникам США, так и их оппонентам, «пытающимся осуществлять двустороннюю торговлю в других валютах».

«Экономические советники бывшего президента Дональда Трампа рассматривают способы активного предотвращения отказа стран от использования доллара. ... Сам же Трамп как публично, так и в частном порядке заявил, что хочет, чтобы доллар оставался мировой резервной валютой», – говорится в сообщении.

Аналитики напоминают: критические заявления по поводу доминирования доллара в мировой финансовой системе начали распространяться в 2022 году, когда США ввели жесткие экономические санкции против России. В частности, тогда российскому центробанку, членам правительства и около 2 500 других лиц ограничили доступ к доллару.

В свою очередь, отмечается, Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, вместе известные как страны БРИКС, обсудили дедолларизацию на саммите в августе 2023 года. «Эта группа стремится к глобальному влиянию, поощряя к присоединению ключевые нефтедобывающие страны – Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты», – подчеркивается в материале.

При этом его авторы отмечают: не исключено, что штрафам за отказ от доллара будут подвергнуты именно страны БРИКС. «Советники Трампа говорят, что именно на этот проект можно будет нацелиться во время его потенциального второго срока», – резюмируют аналитики.