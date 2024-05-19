Мощная комбинированная атака на Крым: по оккупантам ударили ATACMS и 100 БПЛА 1 19.05.2024, 8:15

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Поражен корабль в районе Инженерной бухты Севастополя.

В ряде населенных пунктов временно оккупированного Крыма сегодня ночью прозвучали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА «Новости», «ЧП/Севастополь», «Крымский ветер».

РИА «Новости» со ссылкой на оккупационную администрацию пишет, что в Севастополе работала ПВО, якобы было отражение ракетной атаки.

Местные telegram-каналы сообщают о перекрытии Крымского моста.

Сообщают о звуках взрывов в Севастополе, Евпатории, Саках, Перевальном.

По данным российских СМИ, якобы были использованы ракеты ATACMS и БПЛА.

«Крымский ветер» пишет о «трех прилетах в одну точку, в какой-то корабль в районе Инженерной бухты Севастополя». По данным канала, виден столб черного дыма.

Обновлено в 02:49. Отражение ракетной атаки на Севастополь завершено, поступают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оккупантов в Крыму.

Тем временем местные каналы сообщают о новой атаке от 30 до 100 БПЛА.

Обновлено в 03:05. По информации telegram-канала ASTRA, в Севастополе есть повреждения. На видео может быть заснят один из успешных ударов по городской или военной инфраструктуре, пишет канал.