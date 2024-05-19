Дроны ударили по пригороду Петербурга и аэродрому в Краснодарском крае РФ 5 19.05.2024, 8:40

9,342

Российские регионы подверглись беспрецедентной атаке БПЛА.

В Выборге Ленинградской области РФ прогремел мощный взрыв, после чего возник пожар, по неофициальной информации – на местной нефтебазе. В станице Кущевская Краснодарского края БПЛА атаковали военный аэродром.

Об этом сообщают телеграм-каналы Astra, Shot, Baza.

Все три канала со ссылкой на местных жителей сообщили о мощном взрыве в Выборге, после чего возник пожар.

По информации Baza, пожар начался в районе местной нефтебазы.

Astra со ссылкой на местных пишет об атаке БПЛА на военный аэродром у станицы Кущевская Краснодарского края.

РИА «Новости» сообщило о пожаре в результате атаки дронов на кровле храма в селе Малое Городище в Белгородской области.

Обновлено в 05:25. «Дым поднимается в районе НПЗ в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, где были слышны взрывы», - пишет Astra.

Обновлено в 05:50. В «оперштабе Краснодарского края» сообщили, что «подавили» не менее 10 беспилотников.

В Кущевском районе якобы после падения одного из дронов возникло «локальное возгорание… пострадавших и разрушений нет». В Славянске-на-Кубани один из беспилотников «упал» на территории НПЗ. Там, по информации россиян, якобы даже возгорания не было.

А губернатор Ленинградской области и вовсе заявил, что на нефтебазе в Выборге «произошел хлопок в связи с использованием пиротехнических средств».

Обновлено в 08:24. Губернатор Белгородской области Гладков написал, что село Петровка было атаковано «дроном-камикадзе», но при этом два человека пострадали «в результате сброса взрывного устройства». В селе Малое Городище никто не пострадал, но загорелся храм Сергия Радонежского. Его тушат.

Напомним, сегодня ночью СМИ сообщили об атаке ракет и беспилотников на временно оккупированный Крым. В ряде населенных пунктов раздались взрывы. «Крымский ветер» написал о «трех прилетах в одну точку, в какой-то корабль в районе Инженерной бухты Севастополя».