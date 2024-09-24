Кратер 82 м и остатки фундамента: взорванные склады под Торопцом и Краснодаром показали со спутника 1 24.09.2024, 7:41

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Масштаб разрушений впечатляет.

После ударов Сил обороны по трем арсеналам ВС РФ, которые произошли 18 и 21 сентября, на месте попадания полностью разрушились здания для хранения боеприпасов. Вместо одного сооружения — кратер диаметром 82 метра, который возник там, где был склад и бункер. Качественные фото российских арсеналов в городе Торопец, селе Октябрьское (Тверская область) и возле села Тихорецк (Краснодарский край) опубликовал в X (Twitter) OSINT-аналитик George Barros.

George Barros получил спутниковые фото в высоком разрешении от компании Maxar, говорится в заметке, которая появилась днем 23 сентября. Сравнение свежих изображений, сделанных после ударов ВСУ, и изображений, полученных ранее, показали масштабные разрушения на площадках, где РФ хранила ракеты и снаряды.

«Maxar собрал множество новых спутниковых снимков высокого разрешения, которые показывают повреждения российских складов боеприпасов на западе и юге России», — написал он.

Удары по РФ — фото последствий

Торопец - рядом с населенным пунктом располагался 107 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ. Именно здесь аналитики заметил 82-метровый кратер на месте склада рядом с железнодорожным депо.

Октябрьское — возле этого населенного пункта расположен 23 арсенал ГРАУ. На качественных спутниковых фото видим уничтоженные канистры возле депо, написал George Barros.

На другой паре фото можно насчитать 17 площадок, на которых от складов осталось очертание фундамента. На месте одной все еще вьется дымок, свидетельствует спутник.

«Тихорецк» — арсенал площадью 1 кв. км, расположенный рядом с одноименным населенным пунктом на расстоянии 400 км от Украины в глубине Краснодарского края. OSINT-аналитик опубликовал серию фото с данной точки. Одна пара изображений показывает общую панораму арсенала до и после попадания. Видим, что после попадания территория почернела и на ней уже нет аккуратных домов-складов.

Увеличенные фрагменты показывают, что от разрушения не защитили валы, которыми склады отделялись друг от друга. На одном изображении не уцелело ни одного сооружения: остались валы, едва угадываемые очертания фундаментов — и больше ничего.

Отметим, удар по складу в Тропце ВСУ нанесли в ночь на 18 сентября. Согласно данным командования, Минобороны РФ могло потерять 30 тыс. боеприпасов — ракет и снарядов. Воздушная атака на склад в Октябрьском и Тихорецке состоялся в ночь на 21 сентября. В населенных пунктах, расположенных вплотную к арсеналам, местные жители видели огненные столбы, похожие на ядерный взрыв. Позже эксперты объяснили, почему попадания были настолько эффективны: к складам как раз подошел поезд и снаряды лежали под открытым небом.

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