В Гомельской области зафиксирован очередной случай редкого и опасного заболевания 2 21.01.2025, 19:33

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Им можно заразиться в лесу.

В Хойникском районе зафиксирован новый случай геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Жителей призывают соблюдать меры профилактики, сообщили в санитарно-эпидемиологической службе Гомельской области.

Случай геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) был зарегистрирован в Хойникском районе в январе 2025 года.

Напомним, в прошлом году такой диагноз был поставлен 12-летнему мальчику в Гомельском районе. Ему потребовалась медицинская помощь. Похожий случай был со взрослым брестчанином.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — вирусное заболевание, которое передается лесными мышевидными грызунами. Оно может проявляться такими симптомами, как небольшой кашель, озноб, повышение температуры до 39−40 градусов, боль в мышцах и суставах, сухость во рту, высыпания на плечах, теле, груди. Заражение возможно воздушно-пылевым путем, фекально-оральным, а также контактным — при соприкосновении поврежденных кожных покровов с объектами внешней среды: сеном, хворостом, соломой, кормами, загрязненными выделениями грызунов, например, в лесу или на даче.

Среди опасных осложнений — разрыв почки, эклампсия, острая сосудистая недостаточность, отек легких, пневмония, поражение головного мозга, летальный исход.

Профилактические меры:

Избегайте контактов с грызунами. Необходимо защищать продукты питания и воду от загрязнения, особенно в подвалах.

Соблюдайте личную гигиену. Употребляйте только термически обработанные продукты (жареные, вареные, запеченные). Не ешьте и не курите без мытья рук.

Обеспечьте защиту своего жилья. Закройте трещины и щели в стенах, чтобы предотвратить доступ грызунов. Регулярно проводите уборку на территории вокруг дома, избавляйтесь от мусора и сухостоя.

Будьте внимательны к симптомам. При появлении таких признаков, как высокая температура (39−41°C), головная боль, общая слабость, озноб, жажда, тошнота или рвота, немедленно обращайтесь за медицинской помощью.

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