закрыть
21 января 2025, вторник, 20:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гомельской области зафиксирован очередной случай редкого и опасного заболевания

2
  • 21.01.2025, 19:33
  • 2,674
В Гомельской области зафиксирован очередной случай редкого и опасного заболевания

Им можно заразиться в лесу.

В Хойникском районе зафиксирован новый случай геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Жителей призывают соблюдать меры профилактики, сообщили в санитарно-эпидемиологической службе Гомельской области.

Случай геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) был зарегистрирован в Хойникском районе в январе 2025 года.

Напомним, в прошлом году такой диагноз был поставлен 12-летнему мальчику в Гомельском районе. Ему потребовалась медицинская помощь. Похожий случай был со взрослым брестчанином.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — вирусное заболевание, которое передается лесными мышевидными грызунами. Оно может проявляться такими симптомами, как небольшой кашель, озноб, повышение температуры до 39−40 градусов, боль в мышцах и суставах, сухость во рту, высыпания на плечах, теле, груди. Заражение возможно воздушно-пылевым путем, фекально-оральным, а также контактным — при соприкосновении поврежденных кожных покровов с объектами внешней среды: сеном, хворостом, соломой, кормами, загрязненными выделениями грызунов, например, в лесу или на даче.

Среди опасных осложнений — разрыв почки, эклампсия, острая сосудистая недостаточность, отек легких, пневмония, поражение головного мозга, летальный исход.

Профилактические меры:

Избегайте контактов с грызунами. Необходимо защищать продукты питания и воду от загрязнения, особенно в подвалах.

Соблюдайте личную гигиену. Употребляйте только термически обработанные продукты (жареные, вареные, запеченные). Не ешьте и не курите без мытья рук.

Обеспечьте защиту своего жилья. Закройте трещины и щели в стенах, чтобы предотвратить доступ грызунов. Регулярно проводите уборку на территории вокруг дома, избавляйтесь от мусора и сухостоя.

Будьте внимательны к симптомам. При появлении таких признаков, как высокая температура (39−41°C), головная боль, общая слабость, озноб, жажда, тошнота или рвота, немедленно обращайтесь за медицинской помощью.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина
Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип