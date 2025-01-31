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ВСУ уничтожили командный пункт россиян в Курской области

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  • 31.01.2025, 16:01
  • 2,012
ВСУ уничтожили командный пункт россиян в Курской области

Удар нанесли по городу Рыльск.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны успешно ударили по командному пункту группировки войск «Курск» Вооруженных сил России в городе Рыльск Курской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что поражение было нанесено сегодня, 31 января. В результате атаки пункт управления был уничтожен.

Пока что другие подробности операции не раскрываются.

«Эта операция - часть системной работы по уничтожению командных пунктов врага, лишение его возможности эффективно координировать боевые действия и логистику. Силы обороны Украины продолжают наносить потери оккупационным войскам, разрушая их систему управления и снижая их наступательный потенциал», - пишет Генеральный штаб ВСУ.

Бои в Курской области

Летом 2024-го украинские бойцы начали наступление в Курской области, во время которого была прорвана вражеская граница и взята под контроль часть региона. Позже врагу удалось отбить определенные территории, но Силы обороны продолжают удерживать десятки населенных пунктов, в том числе и город Суджа.

Россия, в свою очередь, привлекла к боям и военных Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), которые сейчас несут огромные потери. В начале января украинские бойцы впервые взяли в плен двух военных Северной Кореи.

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