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Эксперт: Удары по НПЗ создают коллапс в России

  • 31.01.2025, 21:33
Эксперт: Удары по НПЗ создают коллапс в России

В нефтегазовой отрасли очень важна регулярность поставок.

Силы обороны Украины постоянно наносят удары по НПЗ в России. Таким образом создают почти коллапс в нефтегазовой промышленности.

Такое мнение высказал украинский авиационный эксперт Константин Криволап.

- У россиян есть терминал Усть-Луга, по нему наносили удары в прошлом году, на какое-то время он был закрыт, но в мае они его снова запустили. И тут эти удары, которые украинцы нанесли по НПЗ... Рязанский НПЗ - это где-то 18 млн тонн в год, Кстовский - 17 млн, Волгоградский - где-то 14 млн тонн, - перечислил он.

По словам эксперта, если взять общую мощность России на уровне 340-380 млн тонн переработки, то они где-то 54% от этого перерабатывают. Кроме того, удар по нефтеперекачивающей станции привел к тому, что Усть-Луга остановила работу «и нечего качать», а это «более интересно», потому что это показывает очень высокую эффективность ударов Сил обороны.

«В нефтегазовой отрасли очень важна регулярность и диверсификация поставок. А если у тебя одна труба и из нее ничего не льется, то какую бы ты ни имел большую мощность, ничего не будет получаться. А если посмотреть на НПЗ, которые мы поразили, то тут такая интересная цифра - Россия за год где-то потребляет 10 млн тонн авиационного керосина - это и гражданская, и военная авиация. Так вот Рязанский НПЗ дает где-то 2 млн тонн, Кстово тоже где-то столько же, Волгоградский НПЗ не менее 1 млн тонн», - добавляет Криволап.

Получается, как отмечает он, на достаточно длительный период россияне останутся без авиационного керосина, а летать им надо дальше, потому что они перенесли самолеты где-то за 700 км, «чтобы не дай Бог не прилетели «Бобры».

«То есть мы создаем почти коллапс этой нефтегазовой промышленности», - констатирует эксперт.

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