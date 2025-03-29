Эти три напитка пьют все долгожители 4 29.03.2025, 14:59

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Добавьте их в свой рацион, чтобы прожить более 100 лет.

Исследователь долголетия Дэн Бюттнер, изучая так называемые «голубые зоны» — места, где многие люди достигают 100-летнего возраста, выявил основные привычки, способствующие длительной и здоровой жизни. Особый акцент он сделал на напитках, поддерживающих молодость и укрепляющих организм.

Об этом пишут в издании Express.

Кофе

В регионах, где проживает много долгожителей, в частности, на греческой Икарии, итальянской Сардинии и в костариканской Никои, кофе является неотъемлемой частью ежедневного рациона.

Ученые доказали, что этот напиток может уменьшать вероятность развития болезни Паркинсона. В частности, в исследовании 2000 года отмечено, что ключевую роль в этом играет кофеин – главный активный компонент кофе.

Поэтому регулярное употребление кофе может оказывать положительное влияние на здоровье мозга.

Красное вино

Жители «голубых зон» не отказываются от красного вина, но употребляют его в умеренных количествах – обычно от одного до трех небольших бокалов в день. Чаще они пьют вино во время трапезы в кругу близких людей.

Ученые из Национальной медицинской библиотеки выяснили, что умеренное потребление этого напитка может снижать риск ишемической болезни сердца. Это объясняется высоким содержанием антиоксидантов, укрепляющих сердечно-сосудистую систему.

Вода

Кроме кофе и вина долгожители уделяют большое внимание и воде, употребляя его в достаточном количестве ежедневно. По словам доктора Сунни Пателя, вода поддерживает здоровое кровообращение и положительно влияет на весь организм. Регулярное употребление чистой воды помогает сохранять жизненную энергию и поддерживать высокий уровень активности.

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