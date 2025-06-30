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Зеленский рассказал о ситуации в Сумской и Курской областях

  • 30.06.2025, 20:23
Зеленский рассказал о ситуации в Сумской и Курской областях

Российский замысел не реализуется.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 июня провел совещание с военными и министром обороны по ситуации на фронте. Подробности он рассказал в Telegram.

Президент сообщил, что на покровском направлении сконцентрирована значительная российская группировка войск, происходит много штурмов.

«Сумщина – это направление обсудили сегодня отдельно. Неделю назад определили для наших войск специальные задачи, конкретные рубежи. На сегодняшний день определенные задачи полностью реализованы», – заявил Зеленский. Он подчеркнул, что российский замысел наступления в Сумской области не реализуется.

Также силы обороны Украины продолжают активные действия в рамках Курской операции, отметил президент. По его словам, цель операции обеспечивается в течение почти 10 месяцев.

Также на заседании обсуждались вопросы украинских дронов – финансирование, выполнение контрактов, производство, поставки.

«Дипстрайки, дроны-перехватчики и все виды дронов для передовой. Темп производства наращиваем. В ближайшее время буду говорить с руководителями Евросоюза о дополнительном финансировании для производства дронов и совместных производств. Украинское лидерство в технологиях войны должно быть и дальше обеспечено», – сообщил Зеленский.

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