FT: После «Паутины» Россия никогда не восстановит флот стратегических бомбардировщиков 4.06.2025, 8:50

Операция СБУ стала эпичным провалом Кремля.

Страна-агрессор Россия, возможно, никогда не восстановит свой флот стратегических бомбардировщиков, которые она потеряла в результате операции СБУ «Паутина». Это может заставить Москву переосмыслить, как она осуществляет воздушные атаки на Украину.

Об этом говорится в материале Financial Times. По мнению аналитиков, хотя влияние на ядерный потенциал России, скорее всего, будет неприятным, но ограниченным, эта атака повлияет на повседневные операции россиян против Украины.

Майкл Кофман, военный аналитик Фонда Карнеги за международный мир, заявил, что удары Украины «несомненно, ухудшили потенциал России в сфере нанесения ответных ударов», уничтожив самолеты, которые РФ будет трудно заменить.

«Хотя этого может быть недостаточно для прекращения ударов по Украине, учитывая размер российского бомбардировочного флота, это показало, что продолжение войны имеет реальную цену для статуса России как милитаристской державы», – сказал он.

Фабиан Хоффманн, научный сотрудник Университета Осло, сказал, что хотя многие российские бомбардировщики проходили техническое обслуживание, «эти самолеты были одними из самых оперативных, что делает эти потери особенно разрушительными».

Поэтому теперь Россия не только будет иметь меньше бомбардировщиков для атак на Украину, но и будет вынуждена рассмотреть вопрос об изменении своей тактики. В частности, может ли она рисковать, группируя самолеты вместе – подход, который она недавно использовала для нанесения массированных ударов по Украине.

А если РФ будет вынуждена больше рассредоточить их для защиты, это непосредственно уменьшит их способность наносить такие удары и подавлять украинскую противовоздушную оборону, заявил Уильям Альберк, бывший чиновник НАТО по контролю над вооружениями, который сейчас работает в Центре Стимсона.

Ситуация осложняется еще и тем, что бомбардировщики, против которых были направлены удары – советские Ту-95 и Ту-22М3 – больше не производятся. Москва может вообще отказаться от попыток заменить утраченный флот, что может занять «годы, возможно, даже десятилетия», считает Альберк.

По словам Алексея Мельника, украинского военного аналитика Центра Разумкова и бывшего офицера ВС, операция «Паутина» ударила по стратегическим бомбардировщикам, которые Россия сейчас не в состоянии производить, поэтому они потеряны для врага.

«Это эпичный провал с профессиональной точки зрения, и россиянам придется искать ответы на некоторые очень сложные вопросы, и им нужно будет кого-то обвинить», – сказал он.

Уильям Альберк добавил, что эта атака стала для Москвы сигналом, что даже районы, удаленные от украинской границы, больше нельзя считать безопасными.

«Среди россиян бытует мнение, что сам размер страны обеспечивает стратегическую глубину – своеобразную защиту. То, что сделали украинцы, – это удар в самое сердце этого предположения», – подчеркнул эксперт.

В CNN также отмечали, что масштабная украинская операция «Паутина» может изменить ход российско-украинской войны. Она показала, что способность к прогрессу в технологиях существенно влияет на эффективность применения вооружения.

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