Рабочие завода «Стекловолокно» объявили забастовку 1 12.10.2017, 20:33

Рабочие завода намерены бастовать с 1 ноября и до конца года.

Рабочие полоцкого завода «Стекловолокно» 10 октября на конференции приняли решение о проведении забастовки. Конференцию рабочих организовал Свободный профсоюз Беларуси (СПБ). Рабочие требуют равного отношения к рабочим завода, независимо от участия в профсоюзе, пишет vitebskspring.org.

Как рассказали профсоюзные лидеры, проведение забастовки на «Стекловолокно» стала последней мерой, чтобы остановить издевательства над рабочими в виде дискриминации и психологического терроризирования за участие в Свободном профсоюзе. В требованиях рабочих к нанимателю содержится 17 пунктов, касающихся изменений норм коллективного договора. Эти требования должны обеспечить невмешательства нанимателя в деятельность профсоюза, равное отношение к рабочим, которые входят в различные профсоюзы.

Проведение забастовки намечено на период с 1 ноября до конца года. Как полагают профсоюзные активисты, забастовка будет носить характер веерного развития в разных бригадах в разное время. Решение о форме, месте и времени забастовки будут принимать непосредственно рабочие подразделений на местах без предварительного уведомления начальников подразделений.

«В любом случае, - говорит председатель первички СПБ Виктор Стуков, - Cогласно статье 391 Трудового кодекса рабочий индивидуально принимает решение о присоединении к забастовке. Никакой начальник не может рабочего заставить не участвовать в забастовке, за это предусмотрена уголовная ответственность начальнику».

Заместитель председателя СПБ Николай Шарах: «Конференция рабочих заявила о забастовке в полном соответствии с Трудовым кодексом. В январе 2017 года профсоюз заявил требование о коллективных переговорах, в начале июля были направлены нанимателю предложения рабочих. 1 августа была принята новая коллективная договоренность без учета предложений рабочих и без объяснения причин, почему не учтены эти предложения. Поэтому возникли юридические обстоятельства коллективного трудового спора. Далее, согласно Трудовому кодексу, процедуры идут в очень короткие сроки. 8 сентября профсоюзом направленны требования нанимателю и 22 предложения по примирительной комиссии. Все эти письма профсоюза наниматель проигнорировал. Поэтому 1 октября стало очевидным, что согласие сторон относительно коллективного трудового спора не достигнуто».

На конференцию работников, организованную СПБ, прибыло 100% делегатов, которые единогласно проголосовали за проведение забастовки. Количество делегатов конференции и персональный состав профсоюза не называет для безопасности работников. 11 октября профсоюз направил директору уведомление о забастовке, как того требует статья 390 Трудового кодекса.