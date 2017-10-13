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Представитель профсоюза: Рабочие «Стекловолокно» не шутят, будет забастовка

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  • 13.10.2017, 14:34
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Фото: tut.by

Полоцкие рабочие решили перейти от слов к действию.

С 1 ноября на ОАО «Полоцк-Стекловолокно» объявлена забастовка с требованием равного отношения к рабочим предприятия – вне зависимости от принадлежности к профсоюзам.

11 октября Свободный профсоюз Белорусский направил директору предприятия уведомление о забастовке, решение о которой принято накануне на Конференции трудящихся. Количественный и персональный состав участников конференции держится в тайне – во избежание репрессий со стороны администрации.

- Сам факт выхода на забастовку – это давление на нанимателя, принуждение его к выполнению не только белорусского законодательства, но и международных норм. Это способ назревших проблем; свободные профсоюзы испытывают проблемы не только на «Полоцк-Стекловолокно», но и в целом в стране  уже на протяжении 14 лет, - пояснил belaruspartisan.org заместитель председателя Свободного профсоюза Белорусского (СПБ) по Витебской области Николай Шарах

- Что вынудило профсоюз пойти на крайнюю меру – забастовку?

- Процедура проведения коллективных переговоров по заключению нового колдоговора длится еще с прошлого года. 1 января вступило в действие новое Генеральное соглашение между нанимателями, правительством и профсоюзами, на основании которого в комиссию по переговорам должны быть включены все профсоюзы, действующие на заводе, в том числе первички СПБ на «Полоцкстелкловолокне». Однако директор предприятия проигнорировал действующее  положение. Еще при прошлом директоре начались преследования, увольнения  работников, давление на работников с понуждением выходить из состава СПБ, - негативное отношение к профсоюзу продолжилось и при новом директоре Бунакове, что вылилось в невключение представителей СПБ в состав комиссии по переговорам. Внесенные членами профсоюза предложения были проигнорированы. Забастовка – продолжение переговоров, но другими методами, - пояснил профсоюзный функционер.

- Забастовка, по замыслу организаторов, должна носить «веерный характер». Что это значит?

- Работники сами будут принимать решение – в какой день, в какой форме будут принимать участие в забастовке. Наниматель не имеет права препятствовать работникам участвовать в забастовке, но и принуждать работников участвовать в забастовке никому не позволено. Профсоюз уведомил нанимателя о проведении забастовки – с нашей стороны никаких нарушений нет, теперь сами работники должны показать, готовы ли они защищать свои права, - подчеркнул Николай Шарах.

- Какие же требования выдвигают работники предприятия?

- Речь идет о прекращении преследования, дискриминации работников по профсоюзному признаку, о повышении условий труда и охраны труда.

«Требование участников довести зарплату до тысячи рублей к концу года тоже стоит на повестке дня», - отметил Николай рах. Сегодня работник «Полоцкстекловолокна» в среднем получает 700 рублей, но в коллективном договоре (прежнем и нынешнем) указан другой показатель – 350% от потребительского бюджета. Этот показатель не выполнялся нанимателем ни раньше, не выполняется и сейчас. 

- Наниматель нарушает наше конституционное право на достойную зарплату, и никаких иных механизмов, чтобы заставить нанимателя выполнить коллективный договор, кроме забастовки, мы не видим, - подчеркнул Николай Шарах. 

К слову, Николай Шарах прежде и сам работал на ОАО «Полоцкстекловолокно», но полтора года назад ему не продлили контракт. Непродление контракта произошло за два года до выхода работника на пенсию, что также является нарушением белорусского законодательства.


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