Белоруска завоевала титул чемпионки мира по фитнесу 5 29.10.2017, 8:17

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Жительница Слуцка стала лучшей сразу в двух категориях — «юниоры» и «женщины».

Случчанка Анжелика Кирфман впервые выступила на Чемпионате мира по фитнесу и бодибилдингу, который проходит сейчас в Турции. Она стала чемпионкой сразу в двух категориях — «юниоры» и «женщины», сообщает «Кур'ер».

Про 20-летнюю Анжелику, студентку Белорусского государственного университета физической культуры, рассказывал молодежный проект «Кур'ера». Девушка занимается бодибилдингом, а перед соревнованиями тренировалась 12 раз в неделю.

«Специально для меня тренер разработал план питания и тренировок. В моем рационе все продукты натуральные: творог, курица, овощи, фрукты. За день я могу съесть полтора десятка яиц. Фармакологию (стероиды) не употребляю, потому что не хочу проблем с почками и гормонами».