Белоруска завоевала титул чемпионки мира по фитнесу

Белоруска завоевала титул чемпионки мира по фитнесу5
- 29.10.2017, 8:17
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Жительница Слуцка стала лучшей сразу в двух категориях — «юниоры» и «женщины».
Случчанка Анжелика Кирфман впервые выступила на Чемпионате мира по фитнесу и бодибилдингу, который проходит сейчас в Турции. Она стала чемпионкой сразу в двух категориях — «юниоры» и «женщины», сообщает «Кур'ер».
Про 20-летнюю Анжелику, студентку Белорусского государственного университета физической культуры, рассказывал молодежный проект «Кур'ера». Девушка занимается бодибилдингом, а перед соревнованиями тренировалась 12 раз в неделю.
Тренер чемпионов @official_edwardbiziuk сегодня пополнил свой список!)🏆Но...моя победа не без участия @lebeckayai ,спасибо огромное за мою подготовку!))За эти нереально тяжёлые тренировки,за поддержку!!))Я вам очень благодарна!))Вы-лучшие тренеры!!)И я горжусь тем,что стала первой!)Это наша общая победа!)👊🏼💪🏽💦🏆
«Специально для меня тренер разработал план питания и тренировок. В моем рационе все продукты натуральные: творог, курица, овощи, фрукты. За день я могу съесть полтора десятка яиц. Фармакологию (стероиды) не употребляю, потому что не хочу проблем с почками и гормонами».