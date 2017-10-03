Гомельчанин два года возвращает $5 тысяч за некачественные окна 4 3.10.2017, 14:25

3,133

В свой коттедж житель Гомеля не может заселиться уже несколько лет.

Еще два года назад гомельчанин Владимир с семьей планировал заселиться в свой коттедж, но тот пустует и по сей день.

- В марте 2015 года ко дню рождения жены я решил сделать ей подарок - заказать в наш коттедж, который мы недавно построили, хорошие окна, - рассказывает kp.by Владимир Васильев, директор частной фирмы. - Долго выбирал производителей, искал профиль премиум-класса Rehau Brillant, и нашел фирму ООО «Арт-билдинг». Всего вышло окон и дверей из ПВХ-профиля на 155 млн. неденоминированных рублей (на тот момент - около 10 тыс. долларов), обязательным условием которого было внесение предоплаты в размере 100 млн. (порядка 6,5 тыс. долларов). Деньги я внес, и сейчас об этом сильно жалею. По частям окна в коттедж устанавливали на протяжении пяти месяцев. Но мои строители заметили, что профиль хоть и дорогой, но к качеству изделий - большие претензии. Директор обещал все исправить, приезжали люди, что-то делали, но хорошего эстетического вида так и не получилось.

Гомельская областная инспекция государственного надзора, куда обратился Владимир, нашла нарушения «обязательных требований технических нормативных правовых актов по качеству установленных окон и дверей, а также требований по качеству выполненных работ». Но требования заказчика фирма-установщик не удовлетворила, и Владимир подал иск в суд в рамках закона о защите прав потребителей - просил расторгнуть договор и вернуть сумму предоплаты.

Дело обросло четырьмя томами, дважды проводили экспертизы, которые подтвердили наличие недостатков в в изделиях и выполненных работах. В итоге суд удовлетворил иск: договор расторгнуть, обязать фирму выплатить предоплату, пеню и моральный ущерб. Правда, после обжалования в июле 2017 года областной суд отменил выплату пени, а сумму материальной компенсации морального вреда уменьшили наполовину.

- По сути, осталась только выплата предоплаты, но сейчас эти неденоминированные 100 млн. составляют уже не 6,5 тыс. долларов, а чуть больше 5 тыс. долларов. То есть, я уже потерял полторы тысячи долларов, два года времени и нервов. Сейчас за те же деньги я не могу поставить в коттедж окна премиум-класса. Но даже назначенную судом сумму не получил до сих пор - фирма не выплачивает. Я же обязан предоставить доступ для демонтажа изделий. То есть, я могу остаться и без денег, и без окон, - продолжает Владимир.

Дело уже передали судебным исполнителям, возбуждено исполнительное производство, но свои деньги гомельчанин пока так и не получил. Тем временем его могут оштрафовать за то, что он не предоставляет доступ для демонтажа дверей и окон.

Владелец фирмы: «Это потребительский «экстремизм»»

- Мы все чаще сталкиваемся с потребительским экстремизмом. Некоторые заказчики не хотят оплачивать до конца всю сумму, но при этом стремятся получить изделия за чужой счет. Считаю, что наши окна не признаны некачественными, а установлены только несущественные дефекты, при это не ясно, появились ли они на производстве или в процессе эксплуатации, - говорит директор предприятия Андрей Тарасенко. - Окна поставлены, но акт о выполненных работах не подписан, а по законодательству, мы несем ответственность за целостность изделия, пока акт не подписан. В доме штукатурился фасад, делались откосы, в итоге окна оказались поцарапанными. Но решение суда принято, оно вступило в силу. Мы готовы выплатить сумму по суду, не отказываемся, мы переговорили с судебным исполнителем и решили, что будем перечислять деньги на депозит отдела принудительного исполнения. А истец, в свою очередь, не исполняя решения суда, не допускает нас в дом для демонтажа окон. Уже возбуждено исполнительное производство в отношении Владимира, чтобы принудить его допустить наших работников в дом.

Официально

- Если документ прибыл к нам на исполнение, это означает, что должник избегает оплат в добровольном порядке, и сотрудниками отдела принудительного исполнения принимаются все меры по законодательству, в частности, описывается имущество, налагаются аресты. Что касается данного случая, производство только недавно возбуждено. Сложность заключается в том, что существует порядок очереди: кто первым обратился, первым и получит долг. У этой фирмы в «очереди» стоят еще два взыскателя — юрлица, - комментирует главный судебный исполнитель отдела принудительно исполнения Добрушского района Андрей Кравченко (производство фирмы находится в Добруше - Прим.). - Мы вынесли постановление на розыск и задержание транспортного средства, принадлежащего фирме, вызовем должника и будем требовать, чтобы представил машину к осмотру и аресту. У предприятия достаточно большие суммы задолженности, но оно платежеспособно. Руководитель фирмы не скрывается, является к нам, не отказывается выплачивать, мы с ним работаем.