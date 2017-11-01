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Сотни молодечненцев требуют обучения на белорусском языке

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  • 1.11.2017, 13:00
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В Молодечненский райисполком передали 500 подписей в поддержку белорусского языка.

31 октября активисты Белорусской христианской демократии передали 500 подписей в Молодечненский райисполком в поддержку белорусского языка, передает «Радыё Рацыя».

Координатор БХД в Молодечно Роман Гончаров напомнил, что согласно статье 17 Конституции государственными языками Беларуси являются белорусский и русский.

В соответствии со статьей 50 Конституции государство гарантирует выбор языка воспитания и обучения, а согласно статье 90 Кодекса «Об образовании» государство должно создавать условия для реализации этого права, в том числе обеспечивать развитие сетей учреждений образования (классов, групп, потоков) с белорусским и русским языками обучения и воспитания, изданием литературы, учебников и учебных пособий на русском и белорусском языках.

«Однако на практике это конституционное право граждан Беларуси грубо нарушается. Это очевидно по очень малому количеству белорусскоязычных групп в детских садах и школах. В 2009 году ЮНЕСКО внесло белорусский язык в список языков, которым грозит исчезновение. Подписи собираются за то, чтобы в заявление при постановке на учет в детский сад включить выбор языка обучения - за создание и наличие в каждом белорусском садике и школе белорусскоязычных групп и классов. Чтобы язык возродилась нужно, чтобы его носители на нем разговаривали», - добавил Роман Гончаров.


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