Украина внесла в комитет Генассамблеи ООН жесткую резолюцию по Крыму 7 1.11.2017, 21:52

3,658

Документ поддержали более тридцати стран.

Украина внесла проекта резолюции о ситуации в Крыму на рассмотрение в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН. Документ поддержали более тридцати стран. Об этом 31 октября сообщает Украинское национальное информационное агентство, цитируя слова спикера постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко, передает «Голос Америки».

«Сегодня в Нью-Йорке делегация Украины внесла в секретариат Третьего Комитета Генассамблеи ООН проект обновленной резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина». Сейчас соавторами документа выступили 34 страны», – отметил Олег Николенко.

В министерстве иностранных дел Украины проект резолюции называют «жестким» и настаивают на необходимости «продвигать более жесткий документ, который не просто усилит положение резолюции 2016 года, но и содержать новые важные элементы».

«Мир должен называть вещи своими именами – речь идет о преступлениях России в оккупированном украинском Крыму, – сообщает пресс-служба МИДа Украины слова министра иностранных дел Павла Климкина. – И мы привлекаем к ним внимание международного сообщества не только языком резолюций».

Представители внешнеполитического ведомства Украины подчеркивают, что ни одно из положений резолюции Генассамблеи ООН 71/205 «Ситуация с правами человека в АР Крым и г.Севастополь (Украина)», принятой 19 декабря 2016, Россией не выполнено.

«Именно поэтому, Украина продвигает более жесткий документ, который не просто усилит положение резолюции 2016 года, но и будет содержать новые важные элементы. Это, прежде всего, обеспечение международной поддержки Украины в вопросе деоккупации Крыма. Отдельный акцент будет сделан на необходимости выполнения Россией решения Международного суда ООН по делу Украины против РФ и предоставления доступа к полуострову международным мониторинговым миссиям», – отмечается в сообщении МИДа Украины.

Украинское внешнеполитическое ведомство сообщает о запуске информационной кампании с хэш-тегом #CrimeaIsBleeding, «в центре внимания которой судьбы крымчан, с достоинством противостоящих репрессиям и другим испытаниям российского оккупационного режима».

Как сообщает пресс-служба президента Украины 1 ноября, во время официального визита в Саудовскую Аравию президент страны Петр Порошенко призвал Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива более активно защищать права крымских татар.

«Отдельным предметом переговоров также стали актуальные вопросы текущей политики и ситуации безопасности на Ближнем Востоке, включая тематику Катара, Сирии и Йемена. Собеседники также осудили теракт в Нью-Йорке и подчеркнули необходимость объединения усилий в борьбе с терроризмом, который не имеет границ, во всех его проявлениях и формах», – подчеркивается в сообщении пресс-службы президента Украины.

Минимизация последствий для деэскалации в Донбассе к Крыму

Политолог, эксперт Агентства политического консалтинга «Фабрика медиа» Алексей Курпас считает, что действия Украины на Ближнем Востоке и в ООН могут свидетельствовать о желании привлечь внимание к «крымской теме» на международной арене.

«Активность Украины особенно в восточном азиатском регионе абсолютно правильна и понятна: в переговорный процесс ранее включился Реджеп Эрдоган, перед поездкой в Украину он встречался с Владимиром Путиным, озвучивал условия по украинскому вопросу. Скорее всего, эта тактика будет продолжаться, будут какие-то преференции, тем самым успокаивая крымских татар в Украине, – будут создаваться “дорожные карты” в Украине при поддержке определенных государств. Хотелось бы, чтобы в финале этот процесс завершился возвратом Крыма Украине, а не легализацией Крыма как отдельного государства вообще. В этом я вижу самую большую опасность и проблему – слабая Украина не сможет Крым ни вернуть, ни удержать», – говорит Алексей Курпас.

Вместе с тем, Алексей Курпас считает, что война в Донбассе является главной темой для переговоров в треугольнике западного мира, Украины и России и успешность решения этой проблемы позволяет перейти к деоккупации Крыма.

«Нельзя сказать, что проблема захвата части Донбасса вышла на финишную прямую, но уже понятны очертания, что будет дальше с процессом деэскалации. Сейчас обсуждаются не мифические перспективы, а четкие позиции по миротворцам, их количеству, участники миротворческого контингента, даты реализации задач. Но хотим мы этого или нет, все равно будут моменты, по которым Украина, во мнениях простых обывателей, будет вынуждена идти на уступки по ситуации в Донбассе. Например, семьям погибших украинских бойцов будет сложно объяснить, зачем нужна амнистия для боевиков; представители незаконно созданных анклавов будут стараться легализироваться на территории Донбасса», – подчеркивает Алексей Курпас.

До того, как Украина перейдет к полномасштабному международному процессу по деоккупации Крыма, Алексей Курпас считает, что нужно «минимизировать последствия всех проблем, связанных с Донбассом».

Резолюция и фокус западного внимания

Политолог Алексей Якубин напоминает о том, что во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2017 года украинский президент Петр Порошенко призвал создать международную группу по «крымскому вопросу».

«"Крымский вопрос" сегодня в фокусе внимания администрации президента, украинская власть хотела бы увидеть большее продвижение по этой проблеме, получить больший результат, чем просто общие фразы. Пока эта идея реализуется достаточно сложно. После сентябрьской Генассамблеи ООН мы не видели какого-то большого интереса среди отдельных стран по этому вопросу, за исключением стран, которые были вовлечены в этот процесс: например, Турции, которая провела переговоры с Россией, после которых произошли освобождения представителей национального крымскотатарского движения», – говорит Алексей Якубин.

Алексей Якубин считает, что актуализация «крымской проблемы» на международной арене не вызывает «большого энтузиазма» по ряду причин. Главная из которых – желание западных партнеров Украины добиться сначала результатов в деоккупации Донбасса.

«Для западных партнеров больше интересна ситуация на востоке Украины, где конфликт находится в актуальной, скажем так, фазе. И до тех пор, пока не будет понятно, что будет происходить с урегулированием ситуации в Донбассе, «крымская проблема» не будет настолько актуальной. «Крымский вопрос» поднимают на уровне обсуждения различных мировых институтов – в ПАСЕ, ООН, но пока он не превратился в топ-тему. Пока инициатива по Крыму исходит от Украины – президент Порошенко пытается ее поднять на международном уровне, как-то актуализировать», – отмечает Алексей Якубин.

По мнению Алексея Якубина, желание президента Петра Порошенко привлечь Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива более активно защищать права крымских татар, можно также рассматривать, как попытку заручиться поддержкой арабских государств перед голосованием по украинской резолюции в ООН.

«В прошлом году Киев подавал резолюцию по этой же проблеме, но сегодня акценты не просто на запрете Меджлиса, а на языковом аспекте в Крыму. Это также можно расценивать, как попытку официального Киева парировать критикам закона “Об образовании” и ситуации, которая возникла с Венгрией и западными странами-соседями Украины. Акценты, которые появились в резолюции, связаны с попыткой переключить внимание международных организаций по языковым проблемам на нарушения, которые происходят в Крыму», – отмечает Алексей Якубин.