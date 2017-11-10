Коллеги прыгнувшего в Неман водителя добились проверки условий труда в автопарке 13 10.11.2017, 14:22

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Прокуратура проверит, заставляют ли водителей работать сверх нормы.

В автобусном парке Гродно может пройти прокурорская проверка, рассказали tut.by в прокуратуре Гродненской области. Представители ведомства тщательно изучат вопросы исполнения трудового законодательства на предприятии — в том числе условия труда и оплаты.

Прокуратура Гродно намерена проверить информацию о нарушениях трудовых норм по условиям труда, оплаты труда и другим фактам, о которых рассказывали сотрудники автопарка в СМИ. Они, напомним, говорили о переработках и недоплатах. Руководство автопарка, в свою очередь, уверяло, что это не так.

В субботу, 4 ноября, 57-летний водитель гродненского городского автобуса № 21 внезапно остановился на мосту на улице Горновых, вышел из кабины. Мужчина подошел к перилам моста и прыгнул в реку. ЧП произошло на глазах у пассажиров автобуса и прохожих. Водителя спасли.

По данному факту милиция проводит проверку. До сих пор 57-летний водитель находится в тяжелом состоянии в местной больнице.