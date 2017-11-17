Александр Венгерский: На первое заседание суда с БАТЭ не пойду 15 17.11.2017, 13:39

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Болельщик-патриот из Вилейки гордится своим поступком на матче «БАТЭ-Арсенал».

Александр Венгерский, который выбежал на поле во время игры БАТЭ с Арсеналом с бело-красно-белым флагом, не собирается идти на первое заседание суда над ним 1 декабря. Ранее футбольный клуб подал в суд на болельщика, чтобы тот компенсировал штраф в 5 тысяч евро, который борисовчане получили за его поступок от УЕФА, пишет Еврорадио.

О решении не ходить на суд Венгерский сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"Не стоит туда идти, это будет предварительное заседание, на котором меня не будет, пойдём туда немного позже!) Жыве!!!" — написал Александр.

По его словам, у него нет времени на суд, нужно зарабатывать деньги на штраф.

В БАТЭ, в свою очередь, сообщают, что решение взыскать деньги с Венгерского носит воспитательный характер, чтобы болельщики больше не выбегали на поле. Деньги планируют направить на благотворительность.

При этом болельщик, который также выбежал на поле во время матча БАТЭ с "Нафтаном", добровольно возместил клубу 1610 рублей штрафа, наложенного белорусского футбольной федерацией.