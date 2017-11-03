Почему учителя гомельской школы взбунтовались против нового директора 3.11.2017, 23:10

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Учителя и родители школьников на всю страну вынесли требование об увольнении нового директора.

В новом учебном году в школе №67 сменилось руководство. На смену директору, который руководил школой с момента ее основания в 2001 году, пришла Анна Мельникова, бывший начальник отдела образования, спорта и туризма Гомельского горисполкома, пишет «Салiдарнасць».

По утверждениям части педколлектива, за два месяца работы на должности директора Мельникова якобы спровоцировала массовые увольнения учителей и поставила под угрозу многолетние уникальные наработки школы.

Новый директор Анна Мельникова (у микрофона). Фото Ивана Яривановича, TUT.BY

Мнение учителей разделяют многие родители учеников школы. Вместе они опубликовали на платформе Zvarot.by петицию с требованием сменить руководство школы. Ранее родительская общественность школы направила требования разобраться в ситуации в ряд инстанций — от отделов образования до КГК и Администрации президента.

Чем недовольны учителя и родители школьников

«Школа № 67 в Гомеле – одна такая на всю Беларусь. Была. Всего за два учебных месяца спустя вступления в должность Анна Васильевна Мельникова смогла уничтожить то, что делало 67-ую школу уникальной: ее эстетический уклон», — говорится в петиции, которую по состоянию на вечер пятницы около 80 человек.

В школе действуют шесть ансамблей и оркестров: пять из них имеют статус образцовых и один — народного. По мнению взбунтовавшихся учителей и родителей, с приходом нового руководителя существование этих коллективов оказалось под угрозой. Во-первых, изменился график репетиций. Во-вторых, новая администрация заявила о больших затратах на участие учеников и учителей в международных конкурсах. Под угрозой срыва оказалось выступление школьного коллектива в финале престижного конкурса «ARTIS-2017» (Россия).

Из-за невозможности полноценно работать музыканты, художники и хореографы школы заявили об увольнении и подписали коллективное письмо с недоверием директору. К слову, с начала учебного года из школы уволились 14 человек.

По утверждению составителей петиции, школьники лишились не только возможности выходить на сцену за пределами школы, но и в родных стенах. В честь Дня учителя на сцене школы вместо своих учеников выступали студенты местного училища имени Соколовского. Под угрозой оказался и традиционный новогодний мюзикл, который давно стал популярным не только в школе, но и на городских концертных площадках.

Возмутил учителей и родителей и тот факт, что в школе перестали демонстрировать работы юных художников — их картины исчезли со стен учебного заведения.

«Линейки позора»

Кроме того, с появлением нового директора связывают введение традиции так называемых «линеек позора». Об этом подробно рассказано на родительской страничке в «Одноклассниках»:

«Раз в неделю на перемене целая параллель выстраивается в главном фойе, берется микрофон, колонка, и у всех на виду начинается линейка. На ней сперва зачитываются фамилии тех, кто получил хорошие оценки за неделю: они удостаиваются фразы: «Ты лучший ученик!» и получают вымпел.

Потом настает черед «плохих»: кто пропускал занятия и получал низкие оценки, тех имена зачитывают у всех на виду и стыдят. После «линейки позора» особо «плохих» учеников Анна Васильевна вызывает к себе в кабинет во время урока – и без присутствия психолога, соцпедагога, любого другого взрослого – жестко его отчитывает. Точно не известно, как именно: еще ни у кого, кроме детей, которые молчат, не было доступа к этим «беседам».

Под ударом окажутся малоимущие, неполные и многодетные семьи

«Концерты, конкурсы, выставки, постоянные выходы на сцену, признание публики, победы, успехи — это неотъемлемые части учебного процесса; без них обучение музыке, танцам, рисованию превращается в простую формальность. Ликвидация этих составляющих означает снижение качества образования детей, — говорится в петиции. — Также фактическое уничтожение эстетического направления приведет к очень значительному снижению занятости детей: в СШ № 67 дети учились музыке, танцам, рисунку на очень высоком уровне (подтверждение – признанные коллективы и победы в конкурсах), и обучение было бесплатное.

На внеплановом школьном собрании с участием родителей, педколлектива и представителей городского руководства. Фото Ивана Яривановича, TUT.BY

Малоимущие, неполные, многодетные семьи, которых много в районе школы, не смогут найти равноценную замену занятиям: не обеспечат довоз детей до художественных школ и оплату их занятий там».

Как бесплатный бассейн стал платным

Школа №67 славится не только своим эстетическим уклоном. Кроме бесплатных занятий музыки, рисования, хореографии, здесь предлагали бесплатные занятия спортом в школьном бассейне. При прежнем руководстве с детьми занимались плаванием тренера местной спортивной школы.

Как рассказала мама одного из учеников, все изменилось с приходом нового директора. По ее словам, ее ребенок второй год занимается в одной из бесплатных групп. Режим — три занятия в неделю. Таких групп на данный момент две — одна занимается в первую смену, вторая — во вторую.

По словам нашей собеседницы, с 1 сентября новый директор решила урезать количество занятий:

— Она сказала нам, что много желающих заниматься оздоровлением и поэтому школа будет зарабатывать деньги. Сообщили, что у нас забирают по одному занятию.

Родители детей такому решению не обрадовались, но разговора с директором не вышло: «Она нас просто не стала слушать».

На одном из собраний, где присутствовал чиновник из городской администрации, родители пригрозили обратиться на горячую линию с участием руководителя области.

— После этого позвонил наш тренер и сказал, что за нашей группой сохранят все бесплатные занятия, — рассказала мама школьника.

Группе, которая занимается в другую смену, повезло меньше.

Отмена бесплатных занятий в бассейне больно ударит по семьям, которые не могут заплатить за уроки плавания своих детей, считает наша собеседница. Месяц занятий в платной группе стоит 49 рублей (если заниматься с тренером), для многодетных семей действует скидка — час занятия стоит от 3.40 до 3.80 рублей (в зависимости от времени проведения тренировки).

— Что нас удивляет, так это отношение к платникам. У нас есть платная группа из двадцати деток, которым выделили одну дорожку в бассейне, — рассказала собеседница.

«Эстетическое направление никто не закрывал»

«Салідарнасць» пыталась взять комментарий у Анны Мельниковой, но на момент подготовки статьи нам не удалось это сделать. Сперва в приемной сообщили, что директор находится на концерте, а спустя несколько часов она была занята на совещании.

Мы приводим выдержки из ее комментария газете «Комсомольская правда»:

— Эстетическое направление никто не закрывал. И таких намерений ни у кого не было. Это абсолютная ложь и дезинформация. Вся та часть педработников и детей, которые были зачислены с 1 сентября, продолжают занятия. И с начала этого учебного года по моей инициативе мы получили еще больше часов на эстетический цикл.

В то же время мы проводим внутришкольный контроль как для выявления положительного опыта, так и тех направлений, которые, возможно, требуют корректировки. В том числе каких-то вопросов с профессиональным уровнем педагогов. Считаю, что предыдущий опыт работы необходимо корректировать — в отношении финансовой оставляющей. Это касается, в частности, материального стимулирования, командировок. Я за это несу ответственность.

Комментируя слова учителей о давлении на них, директор отметила:

— Мне жаль, что от педагогов прозвучали такие слова, что нет желания прийти и пообщаться — я абсолютно открытый для диалога директор. Относительно «травли» — это чисто субъективное мнение. Никакого дисциплинарного взыскания или других мер не было. Наоборот, сегодня стоит задача уважительно относиться к тому, что имеем.