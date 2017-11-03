Почему учителя гомельской школы взбунтовались против нового директора
- 3.11.2017, 23:10
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Учителя и родители школьников на всю страну вынесли требование об увольнении нового директора.
В новом учебном году в школе №67 сменилось руководство. На смену директору, который руководил школой с момента ее основания в 2001 году, пришла Анна Мельникова, бывший начальник отдела образования, спорта и туризма Гомельского горисполкома, пишет «Салiдарнасць».
По утверждениям части педколлектива, за два месяца работы на должности директора Мельникова якобы спровоцировала массовые увольнения учителей и поставила под угрозу многолетние уникальные наработки школы.
Мнение учителей разделяют многие родители учеников школы. Вместе они опубликовали на платформе Zvarot.by петицию с требованием сменить руководство школы. Ранее родительская общественность школы направила требования разобраться в ситуации в ряд инстанций — от отделов образования до КГК и Администрации президента.
Чем недовольны учителя и родители школьников
«Школа № 67 в Гомеле – одна такая на всю Беларусь. Была. Всего за два учебных месяца спустя вступления в должность Анна Васильевна Мельникова смогла уничтожить то, что делало 67-ую школу уникальной: ее эстетический уклон», — говорится в петиции, которую по состоянию на вечер пятницы около 80 человек.
В школе действуют шесть ансамблей и оркестров: пять из них имеют статус образцовых и один — народного. По мнению взбунтовавшихся учителей и родителей, с приходом нового руководителя существование этих коллективов оказалось под угрозой. Во-первых, изменился график репетиций. Во-вторых, новая администрация заявила о больших затратах на участие учеников и учителей в международных конкурсах. Под угрозой срыва оказалось выступление школьного коллектива в финале престижного конкурса «ARTIS-2017» (Россия).
Из-за невозможности полноценно работать музыканты, художники и хореографы школы заявили об увольнении и подписали коллективное письмо с недоверием директору. К слову, с начала учебного года из школы уволились 14 человек.
По утверждению составителей петиции, школьники лишились не только возможности выходить на сцену за пределами школы, но и в родных стенах. В честь Дня учителя на сцене школы вместо своих учеников выступали студенты местного училища имени Соколовского. Под угрозой оказался и традиционный новогодний мюзикл, который давно стал популярным не только в школе, но и на городских концертных площадках.
Возмутил учителей и родителей и тот факт, что в школе перестали демонстрировать работы юных художников — их картины исчезли со стен учебного заведения.
«Линейки позора»
Кроме того, с появлением нового директора связывают введение традиции так называемых «линеек позора». Об этом подробно рассказано на родительской страничке в «Одноклассниках»:
«Раз в неделю на перемене целая параллель выстраивается в главном фойе, берется микрофон, колонка, и у всех на виду начинается линейка. На ней сперва зачитываются фамилии тех, кто получил хорошие оценки за неделю: они удостаиваются фразы: «Ты лучший ученик!» и получают вымпел.
Потом настает черед «плохих»: кто пропускал занятия и получал низкие оценки, тех имена зачитывают у всех на виду и стыдят. После «линейки позора» особо «плохих» учеников Анна Васильевна вызывает к себе в кабинет во время урока – и без присутствия психолога, соцпедагога, любого другого взрослого – жестко его отчитывает. Точно не известно, как именно: еще ни у кого, кроме детей, которые молчат, не было доступа к этим «беседам».
Под ударом окажутся малоимущие, неполные и многодетные семьи
«Концерты, конкурсы, выставки, постоянные выходы на сцену, признание публики, победы, успехи — это неотъемлемые части учебного процесса; без них обучение музыке, танцам, рисованию превращается в простую формальность. Ликвидация этих составляющих означает снижение качества образования детей, — говорится в петиции. — Также фактическое уничтожение эстетического направления приведет к очень значительному снижению занятости детей: в СШ № 67 дети учились музыке, танцам, рисунку на очень высоком уровне (подтверждение – признанные коллективы и победы в конкурсах), и обучение было бесплатное.
Малоимущие, неполные, многодетные семьи, которых много в районе школы, не смогут найти равноценную замену занятиям: не обеспечат довоз детей до художественных школ и оплату их занятий там».
Как бесплатный бассейн стал платным
Школа №67 славится не только своим эстетическим уклоном. Кроме бесплатных занятий музыки, рисования, хореографии, здесь предлагали бесплатные занятия спортом в школьном бассейне. При прежнем руководстве с детьми занимались плаванием тренера местной спортивной школы.
Как рассказала мама одного из учеников, все изменилось с приходом нового директора. По ее словам, ее ребенок второй год занимается в одной из бесплатных групп. Режим — три занятия в неделю. Таких групп на данный момент две — одна занимается в первую смену, вторая — во вторую.
По словам нашей собеседницы, с 1 сентября новый директор решила урезать количество занятий:
— Она сказала нам, что много желающих заниматься оздоровлением и поэтому школа будет зарабатывать деньги. Сообщили, что у нас забирают по одному занятию.
Родители детей такому решению не обрадовались, но разговора с директором не вышло: «Она нас просто не стала слушать».
На одном из собраний, где присутствовал чиновник из городской администрации, родители пригрозили обратиться на горячую линию с участием руководителя области.
— После этого позвонил наш тренер и сказал, что за нашей группой сохранят все бесплатные занятия, — рассказала мама школьника.
Группе, которая занимается в другую смену, повезло меньше.
Отмена бесплатных занятий в бассейне больно ударит по семьям, которые не могут заплатить за уроки плавания своих детей, считает наша собеседница. Месяц занятий в платной группе стоит 49 рублей (если заниматься с тренером), для многодетных семей действует скидка — час занятия стоит от 3.40 до 3.80 рублей (в зависимости от времени проведения тренировки).
— Что нас удивляет, так это отношение к платникам. У нас есть платная группа из двадцати деток, которым выделили одну дорожку в бассейне, — рассказала собеседница.
«Эстетическое направление никто не закрывал»
«Салідарнасць» пыталась взять комментарий у Анны Мельниковой, но на момент подготовки статьи нам не удалось это сделать. Сперва в приемной сообщили, что директор находится на концерте, а спустя несколько часов она была занята на совещании.
Мы приводим выдержки из ее комментария газете «Комсомольская правда»:
— Эстетическое направление никто не закрывал. И таких намерений ни у кого не было. Это абсолютная ложь и дезинформация. Вся та часть педработников и детей, которые были зачислены с 1 сентября, продолжают занятия. И с начала этого учебного года по моей инициативе мы получили еще больше часов на эстетический цикл.
В то же время мы проводим внутришкольный контроль как для выявления положительного опыта, так и тех направлений, которые, возможно, требуют корректировки. В том числе каких-то вопросов с профессиональным уровнем педагогов. Считаю, что предыдущий опыт работы необходимо корректировать — в отношении финансовой оставляющей. Это касается, в частности, материального стимулирования, командировок. Я за это несу ответственность.
Комментируя слова учителей о давлении на них, директор отметила:
— Мне жаль, что от педагогов прозвучали такие слова, что нет желания прийти и пообщаться — я абсолютно открытый для диалога директор. Относительно «травли» — это чисто субъективное мнение. Никакого дисциплинарного взыскания или других мер не было. Наоборот, сегодня стоит задача уважительно относиться к тому, что имеем.