Юная чемпионка Европы по боксу из Гомеля: У меня есть цель! 1 30.11.2017, 14:02

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Владислава Колоскова принесла Беларуси первую награду в женском боксе.

Два года назад 15-летняя Владислава Колоскова выиграла медаль чемпионата Европы. Первую в истории белорусского спорта женскую награду в боксе и потому самую сложную, пишет sb.by.

Это уже после заговорили о перспективах вида спорта, Юлия Апанасович и Виктория Кебикова поднялись на пьедестал взрослого чемпионата Европы, а саму Владу начали называть в числе тех, кто всерьез может побороться за награды даже на Олимпиаде. Когда 12 лет назад эта девчушка впервые переступила порог зала единоборств, который на гомельских окраинах даже с картой отыскать трудно, на женщин в ринге смотрели как на диво, доверяя в лучшем случае поднимать над головой номера раундов.

— Самое интересное, что поначалу я не в бокс пришла. В карате. В пять лет посмотрела фильм с Брюсом Ли и заявила родителям: хочу быть, как он. У родителей выбора не оставалось. Узнали, где поблизости есть секция, и отвели. В итоге карате я занималась десять лет, четыре раза чемпионат Беларуси выигрывала, в международных турнирах участвовала. Но мне было мало. В итоге попросилась к девушкам, которые в том же зале занимались боксом.

— В карате есть женские группы, уже устоявшаяся система подготовки, а женский бокс в Беларуси только начинает развиваться...

— Когда я начала боксировать, этот вид вообще только-только появился в нашей стране. Точнее, нашлось пять девушек и тренер, которые решили попробовать. О том, чтобы выстраивать систему, развивать бокс на молодежном уровне, и вовсе лишь мечтали. А мне всего 14 лет было, со взрослыми боксировать рано, но вариантов не было. У меня была цель, и я для себя решила: когда тренируешься с теми, кто старше и лучше, растешь быстрее.

Карате Влада занималась десять лет, четыре раза выигрывала чемпионат Беларуси

— Судя по всему, ты с детства любила кому-нибудь навалять...

— Признаюсь, есть у меня такая черта. С пяти лет шебутная была, везде лезла. Наверное, хорошо, что в итоге в этом зале оказалась: кто знает, как бы сложилась жизнь с моим характером? В школе меня, кстати, тоже уважали, хотя были и те, кто при любом удобном случае начинал читать мораль: «Ты же девочка, что ты делаешь?» Но ведь это мой выбор, у каждого свой жизненный путь, и мне нравится то, чем я занимаюсь. Да и подружки поддерживают выбор: всегда зовут с собой на дискотеки. Шутят: «Раз с нами Влада — бояться нечего!» Хотя за все время применять навыки ни разу не пришлось.

— Сегодня тебя считают одной из наиболее перспективных спортсменок Беларуси и даже включили в список кандидаток на Олимпиаду. Реально попасть на Игры?

— У меня такая позиция: в жизни все возможно, если есть цель, сильное желание ее достичь и способность ежедневно серьезно работать над собой. У меня имеется и то, и другое, и третье, так что все реально. Конечно, есть еще конкуренция, судейство... Например, на том чемпионате Европы среди юниорок в Венгрии, где завоевала медаль, я проиграла россиянке Анастасии Артамоновой настолько спорным решением, что даже россияне удивились, что их спортсменке отдали победу. С другой стороны, Артамонова тогда стала чемпионкой Европы, а значит, и я смогу.

— Женский и мужской бокс сильно отличаются?

— Женщины бьют слабее. К тому же мы пока еще боксируем в шлемах, хотя ходят разговоры, что девушки их тоже снимут. Мне, правда, сложно это представить. В поединке ведь и головой могут ударить, и рассечение сделать. С лицом вообще беда может случиться, а я ведь все-таки девушка. Пока, к счастью, у меня рассечений не было, а синяки — это дело обычное, можно потерпеть.

Левый хук в исполнении Владиславы

— А родители привыкли?

— Родители меня с рождения знают, так что вряд ли я могу их чем-то удивить. К тому же я надеюсь, до серьезных повреждений не дойдет. Это у мужчин расчет на силу ударов. Женский бокс более хитрый, тактический. Есть, конечно, и «грязные» соперницы, которые и боднуть могут, и по затылку приложить, но при должном опыте и подготовке с каждой можно боксировать без последствий.

— В Беларуси тебе есть с кем боксировать?

— В моем весе — 54 килограмма — серьезных соперниц пока, увы, нет. Но в более тяжелых категориях конкуренция заметно выросла. Если лет пять назад на чемпионате страны боксировало всего 14 девушек, то сейчас кто-то подрос, кто-то перешел из других видов, и картина стала выглядеть гораздо интереснее.

— Почему женский бокс так медленно развивается?

— В мире, кстати, такой проблемы нет. В России, Украине, Англии, Франции, Италии девушки боксируют давно и весьма успешно. А у нас долгое время женщин в боксе не воспринимали всерьез: дескать, побалуются и успокоятся. Даже многие ребята-боксеры, которые вместе с нами в зале тренируются, намекают: «Что вы здесь вообще делаете? Идите на кухню!»

— И в этот момент ты им раз — и в челюсть?

Нет, я вообще добрая, не в ринге людей не бью. Тем более что команда у нас подобралась очень дружная, и конфликты возникают редко. Ребята шутят, а мы мудро полагаем, что с женской штангой тоже так было, пока спортсменки не начали медали с Олимпиад привозить.

— Бокс женщине может пригодиться в жизни?

— Даже подготовленная девушка вряд ли сможет противостоять в поединке среднестатистическому мужчине. Он просто сильнее и мощнее ее. Но есть же эффект внезапности, есть характер, который позволяет бороться. Если вдруг возникнет непростая ситуация, вряд ли такая девушка будет покорно принимать свою судьбу, как от нее многие ожидают.

— В следующем году чемпионат мира. На что рассчитываешь?

— Для начала хотелось бы туда попасть, что совсем не гарантировано. Мне ведь еще нет 18, и, например, во взрослых соревнованиях Кубка Беларуси я принять участия не смогу. Запретили, хотя мне не хватило всего месяца. К чемпионату страны я уже, правда, «дорасту», но это будет фактически мой взрослый дебют. Придется осваиваться, на ходу изучать соперниц. Но я не опускаю руки: у меня есть цель!