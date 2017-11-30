В Гомеле за «позднюю уборку льна» освободили от должности нескольких чиновников 10 30.11.2017, 16:32

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Среди уволенных - первый зампред исполкома Гомельской области.

В Министерстве сельского хозяйства и гомельском исполкоме нескольких чиновников сняли с должности из-за поздней уборки льна.

— Освобождены от должностей целый ряд руководителей: первый зампред исполкома, председатель комитета по сельскому хозяйству, в Министерстве сельского хозяйства — два начальника управления. Порядок там жесткий наводится, — рассказал, отвечая на вопрос tut.by, вице-премьер Михаил Русый.

Как нам стало известно, уволен начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Гомельского облисполкома Дмитрий Петрожицкий. Увольнение же первого зампреда облисполкома, озвученное вице-премьером, наши источники не подтверждают. Сам Александр Микалуцкий, курирующий в регионе сельское хозяйство, находится на рабочем месте.