Студент из Гомеля разработал устройство для автоматического вызова скорой 1 30.11.2017, 18:35

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Устройство Help me разработал учащийся Гомельского государственного машиностроительного колледжа.

Портативное устройство Help me, предназначенное для автоматического вызова экстренных служб, разработал учащийся Гомельского государственного машиностроительного колледжа Максим Кирьянов. Его проект представлен на городском отборочном этапе республиканского конкурса «100 идей для Беларуси», сообщает БелТА.

Help me — автономное портативное устройство, отслеживающее жизненные показатели человека в различных ситуациях. Оно позволяет фиксировать внезапные обмороки, приступы астмы, заболевания сердечно-сосудистой системы, психические расстройства.

— Если с человеком что-то случается, например, он падает в обморок, система автоматически связывается с экстренными службами, отправляет сигнал родственникам. Система полностью автономна, не требует нажатия экстренной кнопки, — пояснил принцип действия прибора Максим. — Основными преимуществами устройства перед аналогами является его низкая стоимость (50 рублей), значительное время работы без перезарядки (до 32 часов), независимость от смартфона.

На городском этапе отбора республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» гомельская молодежь презентовала перед экспертным советом 29 проектов, касающихся областей здравоохранения, энергосбережения, IT, промышленных технологий, производства. В числе разработок — фрезерный станок с возможностями 3D-принтера, ошейник для поиска домашних животных, планшет на Raspberry Pi, механический кошелек, система автоматизированного контроля за гидропонной установкой и повышения эффективности урожая.