Спрыгнувший в Неман водитель автобуса пришел в сознание

Спрыгнувший в Неман водитель автобуса пришел в сознание6
- 5.11.2017, 9:14
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Сейчас Сергей Барташевич находится в реанимации.
Водитель, который 4 ноября остановил автобус посередине Старого моста в Гродно и прыгнул с высоты 30 метров в воду, очнулся в больнице скорой медицинской помощи, куда его доставили после происшествия. Сейчас он в реанимации, его состояние оценивается как стабильно тяжелое, пишет «Гродзенская праўда».
Мужчину сделали компьютерную томографию, которая показала перелом ребер.
Стало известно, что его зовут Сергей Барташевич, ему 57 лет. В автопарке говорят, что мужчина работает там около 20 лет. Проблем раньше никаких не было. Алкоголем водитель также «не увлекался».
ЧП произошло на глазах у пассажиров автобуса и прохожих 4 ноября. 57-летний водитель автобуса остановился на мосту по улице Горновых, вышел из кабины, подошел к перилам моста и прыгнул в реку.
– Дежурная спасательная служба центральной станции «ОСВОД» получила сигнал от МЧС и сразу же направилась в район моста.
Спасатели обнаружили человека в 300 метрах от места падения. Он нахлебался воды, но на берегу после оказания помощи начал дышать, – рассказал председатель областной организации Белорусского общества спасения на водах Сергей Виноградов.
Расстояние от перил до воды в районе Старого моста сейчас составляет 30-35 метров, отметили в МЧС. Причины происшествия выясняются.