Спрыгнувший в Неман водитель автобуса пришел в сознание 6 5.11.2017, 9:14

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Фото: s13.ru

Сейчас Сергей Барташевич находится в реанимации.

Водитель, который 4 ноября остановил автобус посередине Старого моста в Гродно и прыгнул с высоты 30 метров в воду, очнулся в больнице скорой медицинской помощи, куда его доставили после происшествия. Сейчас он в реанимации, его состояние оценивается как стабильно тяжелое, пишет «Гродзенская праўда».

Мужчину сделали компьютерную томографию, которая показала перелом ребер.

Стало известно, что его зовут Сергей Барташевич, ему 57 лет. В автопарке говорят, что мужчина работает там около 20 лет. Проблем раньше никаких не было. Алкоголем водитель также «не увлекался».

ЧП произошло на глазах у пассажиров автобуса и прохожих 4 ноября. 57-летний водитель автобуса остановился на мосту по улице Горновых, вышел из кабины, подошел к перилам моста и прыгнул в реку.

– Дежурная спасательная служба центральной станции «ОСВОД» получила сигнал от МЧС и сразу же направилась в район моста.

Спасатели обнаружили человека в 300 метрах от места падения. Он нахлебался воды, но на берегу после оказания помощи начал дышать, – рассказал председатель областной организации Белорусского общества спасения на водах Сергей Виноградов.

Расстояние от перил до воды в районе Старого моста сейчас составляет 30-35 метров, отметили в МЧС. Причины происшествия выясняются.