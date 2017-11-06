Блогер Андрей Паук: Любите друг друга, пока это не обложили налогом 6.11.2017, 8:43

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Известный блогер провел пикет возле Гомельского облисполкома.

Андрей Паук решил проверить пределы запрещенного после штрафа, полученного за публичную просьбу устроить его на работу. Ответ из Гомельского горисполкома пришел довольно неожиданный, говорится в репортаже «Белсата».

Андрей Паук из городского поселка Октябрьский - настоящая звезда. Это он - один из авторов всебелорусского хита «Я из деревни» и ряда других песен.

Автора скандального в местном масштабе ютуб-канала «Рудобельская показуха», учителя биологии по образованию, не берут работать в школу, а за просьбу дать хоть какую-то работу - штрафуют. А потому, чтобы выражать что-то публично в нашей стране, лучше лишний раз спросить разрешения, считает Андрей Паук.

«И вот мне пришла идея публично признаться в любви к своей жене - я отправил запрос - не один, а несколько», - говорит блогер.

И Гомельский городской, и Октябрьский районный исполнительные комитеты сошлись в одном: публичное выражение личных чувств - в том числе любви или нелюбви к кому-то - не подпадает под закон о массовых мероприятиях.

«Тогда почему публичная просьба в трудоустройстве подпала? Я вот сейчас тоже отправляю запросы - премьер-министру, в Совет министров, чтобы мне объяснили - чем же публичное признание в любви отличается от публичной просьбы в трудоустройстве?», - спрашивает Андрей Паук.

Таким образом, на гомельской площади Ленина прямо перед облисполкомом Андрей Паук провел вполне легальный пикет, на котором признался своей жене в любви.

«Белорусы - они же искренние, они хорошие. Поэтому не нужно стесняться показывать это. Почему нет? Поэтому я очень рада, конечно же, я знала, за кого иду замуж», - говорит Ольга Паук.

Получается, что на сегодняшний момент публичное признание в любви - это одно из немногих действий, для выполнения которых не нужно иметь разрешения от чиновников. Или как еще можно объяснить преследование любых активистов за мелкие и даже неполитические акции?

Так, Николай Статкевич должен провести десять суток за решеткой за якобы пикет перед зданием СИЗО по поводу своего освобождения седьмого октября.

В Гомеле за солидарность с независимой журналисткой Ларисой Щиряковой ее коллеги и знакомые Борис Аникеев, Владимир Непомнящих и Виктор Рубцов получили по 5 суток ареста.

Вне закона в нашей стране и образовательные перфомансы. За акцию в Слуцке, приуроченную ко Дню знаний, активистов наказали штрафами от Br 115 до Br 1150.

«Любите друг друга, друзья! Любите! Ведь пока это не запрещено и не облагается налогом», - шутит видеоблогер.