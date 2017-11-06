Коллеги спрыгнувшего в Неман водителя требуют нормальный график работы 12 6.11.2017, 15:07

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Фото: s13.ru

Прыгнуть с моста в реку 57-летнего водителя автобуса заставили условия труда.

Коллеги 57-летнего Сергея Барташевича, который остановил автобус и на глазах пассажиров прыгнул в воду, заявили, что на такой поступок его заставили пойти условия труда, передает «Белсат».

Водители автобусного парка в Гродно готовят коллективную жалобу генеральному прокурору и в администрацию Лукашенко. В приложенных к жалобе документах готовы подписаться некоторые водители автобусного парка. Работники недовольны графиком работы и низкой оплатой.

О ситуации на предприятии на условиях анонимности рассказал водитель Иван (имя изменено по просьбе героя).

Мужчина рассказывает, что те, кто пытался ранее пожаловаться на условия труда, уже в автобусном парке не работают.

«У многих «крыша едет» с таким графиком работы. У нас бывает так: ты приезжаешь в 9 часов вечера, пока помыл автобус, сделал все дела – приезжаешь домой около 11. В 12 надо спать, а в 4 утра уже вставать на смену. И еще, мы считаемся на работе не водителями автобусов, а автомобилей, а после этого очень трудно устроиться на новую работу», - делится водитель.

Также Иван отмечает, что руководство парка систематически заставляет водителей выходить в свои выходные за голый оклад без двойной оплаты, отгула или дополнительного дня к отпуску.

«За переработку мы не получаем дополнительной оплаты и вынуждены работать за самую низкую ставку без нашего согласия», - рассказывает мужчина.

В начале осени некоторые водители планировали устроить забастовку и перекрыть КПП, но об этом узнало руководство. Зачинщиков вызвали и угрожали увольнением.

Директор автобусного парка 6 ноября недоступен – сегодня в Беларуси выходной. Официальная причина происшествия пока не озвучивалась. Мужчина, который прыгнул с моста, сейчас в реанимации.