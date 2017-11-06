закрыть
6 ноября 2017, понедельник, 18:58
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Видеофакт: На ватиканской площади Папа Франциск приветствовал Гомель

  • 6.11.2017, 16:41
  • 1,588

Группа белорусских прихожан прибыла в Рим с паломничеством.

В воскресенье, 5 ноября, на молитве «Ангел Господен» на площади святого Петра в Ватикане Папа Франциск из окна своей резиденции приветствовал католиков из белорусского Гомеля, пишет katolik.life.

Группа прихожан костела Рождества Божьей Матери, члены Неокатехуменального пути, отправились с паломничеством в Рим и Лоретто, и по пути к базилике со статуей Лоретанской Божьей Матери прибыли на площадь святого Петра и участвовали в молитве с Папой.

Накануне мы высылали в Ватикан письмо с сообщением, что будем на площади. И после молитвы Папа сказал: приветствую Гомель! — рассказал настоятель гомельского прихода ксендз Юрий Воронко, находясь на ватиканской площади.

На молитве «Ангел Господен» с Папой традиционно собрались тысячи верующих из разных уголков мира. Ученики Христа не должны искать почетных титулов, власти и властвования, отметил Франциск перед молитвой, а после — приветствовал прибывших в Ватикан паломников, первыми упомянув группу из Гомеля.


Мнение

Эффект кран-балки
Эффект кран-балки Ирина Халип
Понабежали тут
Понабежали тут Виталий Портников
Чаму я заўзятар Барсэлёны
Чаму я заўзятар Барсэлёны Алег Дашкевіч
Удар по Кремлю
Удар по Кремлю Алексей Арестович


Интервью

Юрий Хащеватский: Выйти из «дроздовской» ловушки
Юрий Хащеватский: Выйти из «дроздовской» ловушки
Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза