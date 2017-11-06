Видеофакт: На ватиканской площади Папа Франциск приветствовал Гомель 6.11.2017, 16:41

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Группа белорусских прихожан прибыла в Рим с паломничеством.

В воскресенье, 5 ноября, на молитве «Ангел Господен» на площади святого Петра в Ватикане Папа Франциск из окна своей резиденции приветствовал католиков из белорусского Гомеля, пишет katolik.life.

Группа прихожан костела Рождества Божьей Матери, члены Неокатехуменального пути, отправились с паломничеством в Рим и Лоретто, и по пути к базилике со статуей Лоретанской Божьей Матери прибыли на площадь святого Петра и участвовали в молитве с Папой.

— Накануне мы высылали в Ватикан письмо с сообщением, что будем на площади. И после молитвы Папа сказал: приветствую Гомель! — рассказал настоятель гомельского прихода ксендз Юрий Воронко, находясь на ватиканской площади.

На молитве «Ангел Господен» с Папой традиционно собрались тысячи верующих из разных уголков мира. Ученики Христа не должны искать почетных титулов, власти и властвования, отметил Франциск перед молитвой, а после — приветствовал прибывших в Ватикан паломников, первыми упомянув группу из Гомеля.