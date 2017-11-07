Видеофакт: «Дедовщина» и телесные наказания среди гомельских строителей 7.11.2017, 15:23

Это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Видеоролик с записью того, как гомельских строителей наказывают с применением физической силы и моральных унижений, появился на сервисе Youtube.

Оригинальная версия, без ретуширования нецензурной лексики, была опубликована на Youtube-канале «Хлорка ТВ». Из-за обилия мата опубликовать его на страницах сайта не представляется возможным.

На видео видно, как немолодая уже женщина в строительной бытовке жестко обкладывает молодых парней матом, грозит увольнением, хлещет ремнем и заставляет становиться на колени. В описании говорится, что на видео — гомельские строители. Об этом можно судить также по надписям на спецовках, кроме того, о том, что события происходят именно на Гомельщине говорит и упоминание Добрушского района. В какой именно строительной организации бытуют такие нравы, остается неясным.

Чуть позже этот же ролик, но с «запиканной» нецензурной лексикой появился на канале «Роторная жатка». Хотя из текстового сопровождения, после его подчистки, мало что осталось, это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Внимание: нецензурная лексика!