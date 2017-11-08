Начальница с ремнем из Гомеля: Не считаю себя виноватой 19 8.11.2017, 11:36

6,145

Бригадир рассказала, почему применяла физическую силу в отношении подчиненных.

Соцсети взорвало видео, на котором женщина-бригадир «воспитывает» своих подчиненных: заставляет нагибаться, бьет ремнем по заду, и при этом отчитывает их сплошным потоком матов.

За пару дней в «Фейсбуке» видео набрало больше 400 тыс. просмотров. Оказалось, ролик сняли в гомельском СУ-107 предприятия «Гомельпромстрой».

- Да, такой произошел у нас казус, - сказали kp.by в администрации строительного управления. - Мы узнали об этом только в субботу, позвонили бригадиру, она ответила, что действовала так в целях воспитания. Сейчас были выходные дни, поэтому пока с ситуацией не разбирались.

Героиня видео - бригадир штукатуров Людмила Байгот, которая работает в СУ с 2010 года. Журналисты дозвонились до того самого бригадира, разговаривала Людмила возбужденно и немного обиженно:

- Это три года тому назад, без моего ведома это выбросили в интернет, и этот человек будет наказан, я напишу на него заявление в суд. Зачем это распространять? Наказать тогда, может, нужно было, а может и не нужно - может, я не права. Поймите, быть бригадиром среди мужчин - для этого нужны нервы. А если люди не являются на работу и ведут себя безобразно, когда идет планерка и весь трест и «мэр» города на объекте, как к этому надо было мне отнестись? А тот, кто это выбросил в интернет, получит. Пусть и я получу, но и он получит. И все, больше ни на какие вопросы я отвечать не буду, - отрезала бригадир. - И ничего не пишите, не распространяйте это дальше. Зачем людям это видеть? Они не знают, как все было. А сейчас смотрят и пишут всякие гадости. Пусть сначала эти люди посмотрят на себя, как они себя ведут. То, что может произойти в процессе воспитания, может быть с каждым. Я себя виновной не считаю. У меня есть тоже душа и сердце.

Директор СУ-107 Игорь Карпенко как-то рассказывал об этой женщине-бригадире в отраслевой газете:

- Моя опора - бригадиры, которые умеют организовать людей и настроить их на хорошую работу. Скажу вам по секрету: в отделке самый лучший бригадир - это женщина, даже если сама бригада состоит исключительно из мужчин. Была у нас такая бригада во главе с Евгенией Витошкиной, которая и Гомсельмаш, и много других объектов построила. Сейчас тоже есть одна такая бригада, которой руководит Людмила Байгот. У них всегда и в бытовках порядок, и на объекте хороший результат.