Почетный член МОК призвал отстранить РФ от Олимпиады в Пхёнчхане 8.11.2017, 22:02

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По его мнению Вальтера Трёгера, на Играх в Сочи был нанесен ущерб олимпийскому движению.

Сборную России следует полностью отстранить от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом заявил в среду, 8 ноября, в Берлине почетный член Международного олимпийского комитета (МОК), немец Вальтер Трёгер, передает DW.

"В соответствии с тем, что известно на данный момент, МОК должен исключить Россию из числа участников зимних Игр. Ущерб, нанесенный олимпийскому движению во время Олимпиады в Сочи, слишком велик", - отметил 88-летний Трёгер. Одновременно он напомнил о большом влиянии РФ в международной организации, которому подвержен в том числе и глава МОК Томас Бах.

С лета 2016 года две комиссии МОК расследуют обвинения, представленные в докладе независимой комиссии WADA по РФ. В частности, Россию обвиняют в систематических манипуляциях с допинг-пробами и применении допинга отдельными российскими спортсменами на зимних Играх 2014 года в Сочи. 5-7 декабря на заседании исполкома МОК в Лозанне должно быть принято решение о штрафных мерах.

Олимпиада в Пхёнчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года.