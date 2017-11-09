Коллега спрыгнувшего в Неман водителя: К 10 вечера приходим домой, а в четыре вставать 5 9.11.2017, 14:02

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ФОТО: S13.RU

Водитель автобуса из Гродно, который прыгнул с моста, до сих пор в реанимации.

Водитель автобуса, 57-летний Сергей, который спрыгнул с моста в реку на глазах у пассажиров, до сих находится в реанимации больницы скорой медицинской помощи Гродно. Медики ввели его в медикаментозный сон. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, пишет kp.by.

Напомним, 4 ноября в Гродно 57-летний водитель рейсового автобуса Сергей ехал по запланированному маршруту, но вдруг остановил машину на Старом мосту и вышел из автобуса. В первые минуты пассажиры ничего не заподозрили - подумали, что произошла какая-то поломка и тоже начали выходить. В это время водитель перекинул ногу через перила моста и прыгнул в воду с 22-метровой высоты.

О случившемся сразу сообщили спасателям ОСВОДа - их станция находится неподалеку. К счастью, мужчину успели спасти.

- Наша смена на катере выехала по тревоге - в течение трех минут мужчину спасли, он еще не успел уйти под воду. Глубина реки в том месте - около 4 метров. Мужчина был без сознания, - говорит начальник отдела водолазно-спасательной службы Юрий Костевич. - В районе Коложской церкви пристали к берегу - там уже стояла бригада скорой помощи, МЧС - они провели реанимационные действия, мужчина пришел в себя.

Пострадавшего доставили в Гродненскую больницу скорой медицинской помощи - у мужчины оказались сломаны ребра.

В УВД Гродненского облисполкома сообщили, что прыжок водителя с моста не связан с криминалом. Никаких противоправных действий в отношении мужчины никто не совершал.

Коллеги Сергея отзываются о нем только положительно, говорят, что мужчина работает в Гродненском автопарке уже 30 лет.

- Сергей - ответственный работник, дисциплинированный. Каких-то признаков, которые бы дали понять, что он планирует вот так поступить, никто не заметил, - говорит коллега. - Он общительный и абсолютно адекватный человек.

Официальной версии о причинах поступка мужчины пока нет, но коллеги не исключают, что Сергей мог сорваться из-за напряженного графика работы. По их словам, водители нередко работают сверх нормы.

- Просидел за баранкой целый день, а после смены нужно потратить еще 1,5 - 2 часа на то, чтобы помыть автобус и привести его в порядок к завтрашнему рейсу. К 10 вечера приходим домой, а около четырех уже нужно вставать. И так каждый день - зачастую с одним выходным в неделю. Конечно, при таком графике накапливается усталость и напряжение.

Журналисты дозвонились до замдиректора предприятия и попросили рассказать о графике работы водителя и прокомментировать жалобы его коллег, но в администрации автопарка разговаривать по телефону отказались.

Милиция проводит проверку по этому случаю.

Психолог Наталья Олифирович:

Хронический недосып приводит к тому, что человек не понимает, что делает

- Есть, условно говоря, хороший стресс (эустресс) и плохой (дистресс). Эустресс - то, что активизирует наш организм. А есть дистресс: когда наши потребности не удовлетворяются, мы хронически не можем добиться того, чего хотим, наступает состояние усталости, торможения, апатии, - говорит Наталья Олифирович, кандидат психологических наук, системный психоаналитик. - Если по каким-то причинам этот мужчина находился в состоянии хронического дистресса, то вполне возможно, что он просто перестал адекватно воспринимать реальность. Хронический недосып и усталость могут привести к измененному состоянию сознания - тогда человек уже действует на автомате и часто не понимает, что делает и для чего. Но я бы не стала сбрасывать со счетов исследование его семейной ситуации, отношений с окружающими, а также его психиатрический статус. Потому что иногда у людей бывают временные помешательства - это может быть связано как с внешними причинами, так и с внутренними процессами организма. Нужно знать, не было ли недавно в его жизни кризисных событий, тяжелой болезни, смерти, разлуки, конфликта. Это все должно быть учтено для того, чтобы сделать какие-то ясные выводы.