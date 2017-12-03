От Белорусского Версаля до Полесского Иерусалима 3.12.2017, 23:15

Как посмотреть «мировые достопримечательности», не покидая пределов Беларуси.

Природных и архитектурных достопримечательностей мирового или хотя бы европейского масштаба в Беларуси не так много – реликтовая Беловежская пуща и несколько замков, внесенных в список ЮНЕСКО. Зато мы обнаружили в нашей стране большое количество удивительных мест, которые носят громкие названия, связанные со всемирно известными достопримечательностями, природными красотами и архитектурными жемчужинами. Какие это достопримечательности и как их посетить – читайте в обзоре tio.by.

ГЛУБОКОЕ – БЕЛОРУССКАЯ ВЕНЕЦИЯ

Белорусской Венецией замечательный городок в Витебской области – Глубокое – стали называть благодаря обилию воды: в городе пять озер и река. Название города связано с одним из водоемов – озером Глубокое (в настоящее время – Кагальное). Необычное название озера Кагальное происходит от еврейского «кагал» (община), до войны в Глубоком жило большое количество евреев.

Местные озера очень красивы и носят милые названия – Беглец, Великое, Мушкат и Подлужное.

Сам город известен своей ухоженностью, зажиточностью, бизнес-активностью, обилием достопримечательностей и богатой историей.

Некогда это было владение могущественных белорусских магнатов – сначала Корсаков и Зеновичей, затем – Радзивиллов и Витгенштейнов. В 17 веке Юзеф Корсак подарил городу две жемчужины – костел кармелитов (после восстания Калиновского – православный кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы) и костел Святой Троицы. Оба храма словно парят над городом. Из старины до нашего времени сохранились также корпуса монастыря кармелитов (18 век) и базилианский монастырь, в котором сейчас, к сожалению, находится известная тюрьма особого режима.

Отметим, что город дал Беларуси и миру много известных людей. Память многих из них увековечена в самом центре Глубокого на специальной аллее. Здесь есть бронзовые бюсты Юзефа Корсака, Язепа Дроздовича (художник, писатель), Игната Буйницкого (основатель белорусского театра), Вацлава Ластовского (премьер-министра БНР) и других известных людей. А еще в Глубоком жил выдающийся писатель Тадеуш Доленга-Мостович, который написал много потрясающей беллетристики, в том числе роман «Знахарь», весьма удачно экранизированный Ежи Гофманом в 1982 году и имевший колоссальный успех в мировом прокате, в том числе, кстати, и в СССР. Сейчас в Глубоком, по адресу ул. Советская, 2 установлена мемориальная доска в память нашего выдающегося земляка. Ну, и на въезде в город принято фотографироваться с настоящим бомбардировщиком СУ-2, установленным здесь в честь выдающегося конструктора Павла Сухого – уроженца Глубокого.

Что еще посмотреть в Глубоком? На главной площади города установлен памятник Иисусу и самарянке. Недалеко от центра находится скульптура вишни – знак уважения горожан к этой ягоде, в честь которой каждый год, в июле, в Глубоком проводится красочный фестиваль, на который не стыдно привезти туристов. На кладбище «Коптевка» есть могила Фердинанда Мюнхгаузена, которого считают прообразом знаменитого барона – персонажа книги Распе.

Что касается темы Венеции и воды, то красивых озер в этих местах много не только в самом городе, но и окрестностях. Так, недалеко от Глубокого есть озеро Долгое – самое глубокое озеро Беларуси, глубина – 56 метров! А Долгим его назвали, потому что местные жители находят озеро похожим на речку – его ширина достигает 700 метров, а длина – 6 километров. Вода в озере настолько чистая, что ее можно пить. Еще одно знаменитое место – озеро Шо, которое считается центром Европы. Это одно из самых больших белорусских озер, абсолютно круглое и совсем неглубокое – около 3-х метров. В озере есть подводный некрополь – в прозрачной воде видны лежащие на дне кресты. Еще одна белорусская достопримечательность находится также недалеко от Глубокого – возле деревни Сахновичи на берегу Гинькового озера. Это единственная в Беларуси пещера, где, по легенде, спрятаны несметные сокровища.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Расстояние по дороге — 166.6 км. Примерное время поездки на авто -- 2 часа 40 минут. Трасса М3 Минск-Витебск через Силичи, Логойск, Бегомль и Докшицы.

Также к вашим услугам -- большое количество частных маршруток. «Минсктранс» предлагает два маршрута – Минск-Рига (отправление в 9.50 от Центрального вокзала) и Минск-Таллинн (отправление в 21.50 также от Центрального вокзала). Примерная стоимость поездки на автобусе – 10 руб.

ПРИПЯТЬ – БЕЛОРУССКАЯ АМАЗОНКА

Белорусской Амазонкой эти места называют из-за заболоченной долины реки Припять. До пяти месяцев году долина покрывается паводковыми и талыми водами, благодаря чему в Беларуси имеется уникальный уголок природы – со своей флорой и фауной – практически такой же богатой, как на Амазонке. Здесь обитают зубр, барсук, рысь, норка, волк, черный аист, орлан-белохвост, журавль, болотные черепахи, древесные лягушки, камышовые жабы, жуки-олени и многие другие животные и птицы. В общем, в этих местах сохранились первозданные ландшафты, для охраны их, а также для удобства туристов на Припяти создан Национальный парк «Припятский», в который входят территории Житковичского, Лельчицкого и Петриковского районов Гомельской области. Для путешественников устроена целая система экологических троп и удобных пунктов наблюдения. Здесь же можно посетить настоящий сафари-парк. Это огромный вольер площадью 4,7 тыс. га, где в естественной среде можно наблюдать за зубрами, лосями, оленями, дикими кабанами, косулями, европейскими ланями и другими животными. Через сафари-парк проложены экологические маршруты, протяженность которых 32 км. В национальном парке можно заказать соответствующую экскурсию, вас будет сопровождать специалист, который все покажет и обо всем расскажет. В момент, когда Припять разливается, можно заказать экскурсию на лодке с опытным шкипером, который покажет бобровые хатки, провезет по затопленным улочкам деревень и расскажет много местных баек и легенд.

Административным центром Национального парка является агрогородок Лясковичи в Петриковском районе. Здесь в 2012 году был открыт музей природы, быта и культуры полешуков Припятского региона.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Расстояние от Минска – 260 км, от Гомеля – 270 км, от Бреста – 350 км.

До Лясковичей удобнее всего добираться на автомобиле. На маршрутном автобусе из Минска можно доехать до Турова или Житковичей, а потом на такси до Лясковичей.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

гостиница «Над Припятью» (агрогородок Лясковичи)

туристический комплекс «Дорошевичи»

туристический комплекс «Хлупинская Буда»

туристический объект «Старушки»

гостевой домик рыбака и охотника «Черетянка».

Припятский регион – это еще и древний Туров – один из самых таинственных городов страны. Здесь можно видеть каменные кресты, которые, по преданию, приплыли в город по реке во время крещения Руси князем Владимиром. В настоящее время два креста установлены у храма Всех Святых, еще один – на старинном Борисоглебском кладбище. Третий крест ежегодно на несколько миллиметров вырастает из земли. Также в Турове можно посетить скрипту «Древний Туров» – каменную постройку 11 века, которая была разрушена землетрясением в 1230 г. На Замковой горе стоит подойти к памятнику Кириллу Туровскому – «второму Златоусту», прославленному христианскому деятелю 12 века.

Есть в этом районе еще одно уникальное местечко, которого, возможно, скоро не будет – увы, время беспощадно! Речь идет о деревне Кудричи, которую, наравне с Глубоким, также называют Венецией, только не Белорусской, а Полесской.

Деревня расположена в 30 километрах от Пинска, в самом сердце Белорусского Полесья. Три реки и низинные болота скрывают ее от внешнего мира. Деревня стоит на воде, крыши 150-летних домов покрыты камышом, местные жители плавают в старинных лодках-«чайках», рыбачат и добывают мед с помощь 300-летних деревянных бортей. Посмотреть на такое чудо в центре Европы не менее интересно, чем побывать у аборигенов в дебрях Амазонки.

ЛОГОЙСК – БЕЛОРУССКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ

Удивительно живописные места, получившие название Белорусская Швейцария, находятся в 30-60-ти км от Минска. Собственно говоря, изначально нашей «Швейцарией» стали именовать Логойск, но на сегодняшний день в маршрут экскурсии «Белорусская Швейцария» входят сразу три пункта – горнолыжные комплексы «Раубичи», «Силичи» и «Логойск».

Вся местность – это череда покрытых лесом живописных холмов с крутыми спусками. Местность ухоженная и живописная, так что сходство со Швейцарией абсолютно очевидно.

Когда-то Логойск называли «Паненскими горами». Город впервые упоминается в летописи в 1078, многое для Логойска сделали знаменитые братья Тышкевичи – Константин и Евстафий. От тех времен сохранился знаменитый парк Тышкевичей, где много редких пород деревьев. Еще одна достопримечательность города – логойский Святой источник, там расположены две купели.

Раубичи – также местечко с историей. Это наш первый спортивный горнолыжный комплекс, открыт в 1974 году. Здесь проходило множество мировых первенств по зимним видам спорта и иногда именно тут тренируются две мировые биатлонные знаменитости – Дарья Домрачева и Уле Эйнар Бьерндален.

Кроме спортивных сооружений, в Раубичах есть и другие достопримечательности. На возвышенности около трамплинов можно видеть старинный костел святого Матвея, построенный в 1862 году. Сейчас в костеле размещается музей народного творчества.

Ну, и, безусловно, все три пункта Белорусской Швейцарии располагают к зимним, в том числе – горнолыжным развлечениям – здесь можно покататься на горных и беговых лыжах, сноуборде, коньках.

КАК ДОБРАТЬСЯ

На авто по трассе М3 Минск-Витебск.

КРАСНОСЕЛЬСКИЕ МЕЛОВЫЕ КАРЬЕРЫ – БЕЛОРУССКИЕ МАЛЬДИВЫ

Мальдивский имидж у меловых карьеров под Волковысском появился благодаря уникальному по белорусским меркам ландшафту – здесь живописные берега и бирюзовая вода. После серой глади наших рек и озер смотрится действительно экзотично и в стиле «баунти». Еще несколько лет назад на карьеры приезжало большое количество туристов – в том числе, из России. Несмотря на экстрим, место стремительно набирало популярность. В настоящее время местные власти предприняли усилия, чтобы ограничить доступ туристов на карьеры – все же пляжи там необорудованные, и купание представляет опасность.

Официально наши «мальдивы» -- это технические водоемы. Глубина в некоторых местах достигает 25 метров, площадь – около 300 футбольных полей. Карьеры используются для разработки месторождений, затем заполняются водой, на дне остается мел, поэтому вода имеет ярко-бирюзовый цвет.

Вся местность – это череда покрытых лесом живописных холмов с крутыми спусками. Местность ухоженная и живописная, так что сходство со Швейцарией абсолютно очевидно.

Когда-то Логойск называли «Паненскими горами». Город впервые упоминается в летописи в 1078, многое для Логойска сделали знаменитые братья Тышкевичи – Константин и Евстафий. От тех времен сохранился знаменитый парк Тышкевичей, где много редких пород деревьев. Еще одна достопримечательность города – логойский Святой источник, там расположены две купели.

Раубичи – также местечко с историей. Это наш первый спортивный горнолыжный комплекс, открыт в 1974 году. Здесь проходило множество мировых первенств по зимним видам спорта и иногда именно тут тренируются две мировые биатлонные знаменитости – Дарья Домрачева и Уле Эйнар Бьерндален.

Кроме спортивных сооружений, в Раубичах есть и другие достопримечательности. На возвышенности около трамплинов можно видеть старинный костел святого Матвея, построенный в 1862 году. Сейчас в костеле размещается музей народного творчества.

Ну, и, безусловно, все три пункта Белорусской Швейцарии располагают к зимним, в том числе – горнолыжным развлечениям – здесь можно покататься на горных и беговых лыжах, сноуборде, коньках.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Общественным транспортом: из Минска до Барановичей поездом или электричкой, далее на дизеле до Волковыска, от Волковыска пригородными автобусами до г.п. Красносельский (сойти не доезжая поселка перед д. Новоселки), дальше пешком по картам.

Автомобилем: по трассе Р44 до Волковыска, от Волковыска на г.п. Красносельский.

БРАСЛАВЩИНА – БЕЛОРУССКИЕ ФЬОРДЫ

Браславский край – один из самых прекрасных уголков Беларуси. И, пожалуй – один из самых уникальных. Здесь – сотни живописных озер и необычный рельеф ледникового периода. Из-за ледника местные озера имеют причудливую форму, изрезанная береговая линия образует огромное количество полуостровов, заливов и бухт. Если наблюдать за всем этим разнообразием с горы Маяк, то видно сходство с фьордами – пусть не в норвежских и даже не в черногорских масштабах, но все же!

Гора Маяк – это самая лучшая смотровая точка Браславских озер. Окрестности представляют собой комплекс камовых холмов, каждый имеет свое название: Белая гора, Лысая гора, Дедова печь, Каменная горушка, Пиликальная. Красиво, не правда ли?

В здешних местах более ста островов, среди них есть уникальные. К примеру, остров Чайчин на озере Струсто имеет собственное внутреннее озеро. Вплоть до 20 века на островах Браславских озер жили рыбаки, сегодня эти края облюбовали туристы.

Административный центр Национального парка «Браславские озера» находится в старинном городе Браславе, который расположен между озерами Дривяты и Новято.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

В гостиничных комплексах «Дривяты», «Золово», «Леошки», «Слободка», либо в одной из многочисленных агроусадеб.

КАК ДОБРАТЬСЯ

из Минска с автовокзала «Центральный» в направлении Браслав либо Рига.

На авто: по трассе М3 (Минск-Витебск)

ПИНСК – ПОЛЕССКИЙ ИЕРУСАЛИМ

«Иерусалимом» Пинск называют по нескольким причинам. Во-первых, в городе сохранилось большое количество выдающихся архитектурных, в том числе, сакральных памятников (больше – только в Гродно!). Во-вторых, с Пинском неразрывно связана история израильского государства.

В городе можно посмотреть барочный монастырь францисканцев, знаменитый дворец Матеуша Бутримовича, внушительный коллегиум иезуитов эпохи Ренессанса (ныне – музей Белорусского Полесья), костел Вознесения Девы Марии. Во время прогулки в Пинске вы будете встречать здания 17-18 веков постройки, много аутентичной польский и еврейской застройки.

Одной из визитных карточек Пинска является живописная набережная, которую построили в 1948 году. Вдоль всей набережной проходит улица Днепровской флотилии. Когда-то в городе располагались части речной флотилии, и до сих пор в Пинске каким-то чудом сохранился колоритный дух портового города – с соответствующей свободной атмосферой.

Своеобразная достопримечательность города – Полесский государственный университет и яркие, необычные здания студенческого городка. Говорят, что университет и необычные здания появились здесь благодаря некогда главному банкиру страны Петру Прокоповичу.

Но вы не были в Пинске, если не видели этот город с воды. На прогулочном теплоходе можно доплыть до места, где сливаются воедино Припять и Пина.

Еврейский Пинск – отдельная тема. Здесь родились предки гендиректора Microsoft Стива Балмера, модельера Ральфа Лорена и телеведущего Ларри Кинга. В Пинске сохранилась синагога, которая находится в здании бывшего молитвенного дома раввинов Перловых. А на улице Ленина расположена Пинская гимназия, где когда-то учился уроженец деревни Мотоль Хаим Вейцман – первый президент Израиля. Также в Пинске родился лауреат Нобелевской премии по экономике Саймон Смит Кузнец. И детские годы Голды Меир – выдающегося политического деятеля Израиля – также прошли в этом чудесном городке.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Можно на поезде: Минск – Пинск. Дорога на авто займет 3 часа 35 минут, расстояние 314,3 км, маршрут: E30/M1 и Р6, либо – на маршрутном такси.

МОСАР – БЕЛОРУССКИЙ ВЕРСАЛЬ

Обычную деревню в Глубокском районе Витебской области Беларуси громко называют «Версалем» благодаря стараниям католического священника литовского происхождения Юзефа Бульки. При нем простая деревушка превратилась в цветущий рай. Особое внимание, конечно, следует уделить костелу и прикостельной территории. Здесь есть что посмотреть и где погулять.

На холме возвышается костел Святой Анны, построенный в 1792 году Бжестовскими. Здесь с 1838 года хранятся мощи Святого Юстина, которые до прибытия в Мосар долго путешествовали по многим храмам. Перед костелом можно видеть пьету – Богоматерь, оплакивающую снятого с креста Иисуса. Статуя – точная копия работы Микеланджело. Также рядом с храмом -- статуя Папы Римского Иоанна Павла ІІ – это первый памятник понтифику в Беларуси, который появился в Мосаре в 2005 году.

Особую притягательность здесь имеет аллея Ружанцовая, по обе стороны которой установлены небольшие каплички с изображениями библейских таинств. Аллея заканчивается источником со святой водой, красивейшая территория вокруг со скульптурами и необычным ландшафтным дизайном – тоже местная достопримечательность.

Можно зайти в местный этнографический музей и познакомиться с крестьянским бытом. Или – прогуляться по аллее трезвости и посетить безалкогольный музей. Дело в том, что Юзеф Булька был ярым сторонником трезвого образа жизни, завел в костеле книгу трезвости, в которой прихожане записывали обеты, каялись и благодарили Бога за избавление от злосчастного недуга. Знаменитый ксендз почил и покоится рядом с костелом, а вот в его времена в местном магазине спиртное было под запретом, а все самогонные аппараты местные жители по просьбе замечательного ксендза сдали в музей.

Мосар – это бесподобная красота. На обустроенной территории можно видеть редкие растения, цветы и кустарники, искусственные водоемы, розовые, желтые и белые лотосы, альпийские горки, небольшие статуи и скульптуры – все, как в настоящем Версале. Тем более, что и «Париж» поблизости – именно так называют расположенную недалеко обычную белорусскую деревушку.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Единственный оптимальный способ – на собственном авто.

Расстояние от Минска -- 186 км. От МКАД до Острошицкого Городка, затем поворот на Плещеницы, потом – на Докшицы, Глубокое, и через 30 км вы в Мосаре.

НЕСВИЖ – БЕЛОРУССКИЙ ВЕРСАЛЬ

Да-да, в Беларуси, в отличие от Франции, аж два Версаля. Маленький городок – вотчина знаменитых белорусских и польских магнатов Радзивиллов – особая страница в отечественной истории и настоящий магнит для туристов из разных стран.

На Центральной площади города ваше внимание привлечет Ратуша и торговые ряды. Узкие улочки выведут к бывшей обители монашеского ордена Бенедиктинок, сейчас здесь расположен педагогический колледж. Далее ваш путь пройдет к памятнику барочной архитектуры конца 17 века Слуцкой браме – своеобразному символу национальной идеи и извечной борьбы белорусов за свободу.

Особой притягательностью для зарубежных туристов обладает Фарный костел Наисвятейшего Божьего Тела – первый барочный костел в Восточной Европе, спроектированный итальянским архитектором Яном Марией Бернардони. Под храмом находится крипта с захоронениями князей Радзивиллов – также самая большая усыпальница такого рода в Восточной Европе. Далее, через Замковый и Бернардинский пруды вы попадете к дворцово-парковому комплексу, который внесен в список ЮНЕСКО. В замке большое количество залов с полностью восстановленными интерьерами, кессонными потолками, скульптурами и картинами. В одном из многочисленных парков комплекса (Старом, Марысином, Японском, Английском) вас встретят необычные скульптуры: Ундина, Ангел-хранитель, таинственная Черная Дама… Также в Старом парке находится огромный валун, установленный некогда самим Антонием Радзивиллом в память о своей горячо любимой жене. Считается, что валун этот исполняет любые желания.

По адресу Советская, 2 на стене жилого дома расположена карта старинного Несвижа рубежа 16-17 веков. Город на ней выглядит таким, каким его изобразил знаменитый печатник, художник и гравер Томаш Маковский, создатель карты ВКЛ. Обозревая старинную планировку города, вы осознаете, какую великолепную достопримечательность мы могли бы иметь, если бы новые поколения строителей каждый раз не разрушали то, что оставили нам предки. Впрочем, и сегодня Несвиж, как и все другие белорусские жемчужины, оставляет сильные и весьма приятные впечатления.