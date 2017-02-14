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Пресс-атташе брестского «Динамо»: Ждем Кураньи в Бресте

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  • 14.02.2017, 18:48

Брестское «Динамо» предложило контракт немецкому нападающему Кевину Кураньи и ждет от него ответа.

Об этом сообщила пресс-атташе клуба Ольга Хижинкова.

- Турецкий сбор команды завершился. Кевин уехал, но мы находимся с ним в контакте. Свое предложение мы озвучили и ждем Кевина в Бресте. В качестве гостя или в качестве игрока — это уже зависит от планов самого Кевина. Его намерения мы комментировать не можем, — сказала Хижинкова ТАСС.

Ранее сообщалось, что форвард может перейти в брестское «Динамо», однако вскоре Кураньи на своей странице в социальной сети опроверг эту информацию. 34-летний немец провел несколько тренировок с белорусским клубом и товарищескую игру с загребским "Динамо" (0:1). При этом Кураньи вошел в состав сборной Германии на турнир среди ветеранов Кубок легенд, который пройдет в Москве 18-19 февраля.

С 2010 по 2015 год Кураньи выступал за московское «Динамо». В составе команды нападающий провел 151 матч и забил 56 мячей. В сезоне-2015/16 форвард играл в немецком «Хоффенхайме» и не забил ни одного гола в 14 играх. За сборную Германии он провел 52 матча, забив 19 мячей. В данный момент игрок является свободным агентом.


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