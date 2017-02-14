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SEHA-лига: БГК победил хорватский «Нексе»

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  • 14.02.2017, 19:47
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Брестские гандболисты победили хорватскую команду со счетом 37:29.

БГК им. Мешкова — Нексе — 37:29 (19:12)

БГК им. Мешкова: Пешич, Черепенько, Миятович (1); Рутенко (5), Ященко, Бабичев (1), Кулак (5), Криштопанс (6), Юринок (3), Стойкович (7/3), Шумак (1), Проданович, Разгор (3/2), Остроушко (4), Куран, Шилович (1).

Нексе: Лелич, Лоргер, Вешлигай; Гаджа (2), Этер (3), Зрнич (3/2), Мрдженович (2), Яман-Баришич (3), Манчи Мичевич (1), Сршен (5), Сакич (2), Халилкович (1), Вегар, Ненадич, Шпилер (4), Херцег (3).

Таблица: Вардар — 44 очка (17 матчей), Веспрем — 41 (17), Целе — 30 (16), БГК имени Мешкова — 29 (16), Загреб — 28 (14), Нексе — 15 (16), Металург — 13 (15), Горенье — 12 (14), Татран — 10 (14), Извиджач — 3 (15).


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