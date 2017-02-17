На Столинщине сельчане взбунтовались против местного хозяйства 17.02.2017, 21:38

Около 40 жителей деревни Рубель Столинского района ведут борьбу за свежий воздух с местным сельхозпредприятием «Рубельский».

Их дома стоят возле фермы, которая, мягко говоря, атмосферу совсем не озонирует. Летом и осенью — не продохнуть. Чашу терпения переполнили курганы силоса, которые хозяйство насыпало практически под окнами сельчан. Его директор приводит свои аргументы. Рефери в конфликте выступили районные власти, пишет sb.by.

— Выкопали ямы, траншеи, теперь сюда не только навозная жижа течет, но и свалка мусора образовалась! — Владимир Вабищевич, местный житель, показывает на рвы, чем–то напоминающие фронтовые противотанковые, заполненные грязной, мутной водой, покрытой тонким льдом.

За такой условной «границей» — ферма. От жилых домов до валов — метров 30. К нам с Владимиром подтягиваются другие рубельцы, наперебой рассказывая о наболевшем.

Несколько лет назад в грязи увяз сын Светланы Цандо. Ее соседка Валентина Пучинская добавляет: совсем недавно в жижу угодил еще один мальчишка. Его искали всей деревней. Если бы хозяйство не отгораживалось от деревни траншеями, возможно, подобных ЧП тут бы не было. Но предприятию так проще, ведь за фермой начинается поле с деревенскими наделами. Сельчане говорят: в обход по дороге идти далеко, вот все здесь путь и срезали. А тыл у хозяйства, как оказалось, не прикрыт — забора нет. Поэтому приходится ставить «партизанские заслоны».

Впрочем, народной тропе зарасти трудно. Переходим через вал и оказываемся на территории предприятия. Здесь могла бы произойти еще одна неприятность — уже со мной. Переступив через бетонный бордюр, я спокойно двинулся в глубь территории по тонкому льду, посчитав его обычной застывшей лужей. Благо сопровождающие быстро одернули: это отстойник! Яма для сбора навозной жижи глубиной около двух метров. Она даже в мороз сильно не замерзает — органика тепло дает. Еще секунда, и меня бы пришлось вылавливать. Спрашиваю, а как же дети? Они же свободно могут сюда забежать! Нина Вабищевич, еще одна жительница Рубеля, отвечает:

— А мы про что? Боимся за детей. Постоянно приходится присматривать. Тут запросто могут утонуть.

Местные говорят, раньше дети играли в хоккей на застывших мелиоративных каналах вблизи домов. В последнее время родители не пускают их и туда. После того как от малышни после таких игр стало пахнуть навозом. Дабы не быть голословными, рубельцы ведут меня и туда. Владимир Вабищевич берет в руки топор и бьет по льду. Из проруби действительно брызнула грязно–желтая вода. И даже зимой послышался резкий запах. Владимир говорит, страдает вся округа:

— Эти каналы связаны с реками! Мы обращались в охрану природы, но они нарушений не усмотрели. Про наши страдания и говорить нечего. Это сейчас — мороз. А представьте весной или в жару летом. Даже когда нет ветра, стоит смрад. Ну а как подует — и закрытые окна не спасают.

Осенью же ко всему прочему добавилась еще одна напасть. Через дорогу от жилых домов, практически под окнами, хозяйство заложило курганы силоса. С первыми морозами, делятся рубельцы, обещали их убрать, но так все и оставили. Местные сетуют: осенью уже был неприятный запах. А если силос останется до весны или тепло придет раньше — и вовсе дышать будет нечем.

К претензиям сельчан директор КСУП «Рубельский» Александр Лешкевич относится скептически и приводит свои аргументы:

— Ферма, которая недавно была реконструирована, построена задолго до того, как тут появились дома. Застройщики прекрасно знали, что могут возникнуть неудобства, но давали согласие. Санитарные службы и экологи никаких нарушений у нас не нашли. Отстойник огорожен и обвалован. А дети должны быть под контролем. Что касается силоса, то в этом году председатель облисполкома разрешил нам закладку курганов. Этот скоро перенесем на место, которое уже выбрано.

Не скрывает Александр Лешкевич и персональный конфликт с Владимиром Вабищевичем. Директор предприятия уверяет, что тот не так давно срезал провода с зерносушилки, потому что она шумела и создавала ему дискомфорт. Владимир, однако, уверяет в своей невиновности — мол, оклеветали его.

Впрочем, возмущается здесь не один человек. Да и у меня возникли вопросы. Очевидно, что рвы с траншеями — не лучшее ограждение фермы, зато бесспорный рассадник антисанитарии. И с кормами, по–моему, не все так однозначно. Быть может, в первую очередь нужно было использовать в хозяйстве именно тот силос, который лежал под окнами жилых домов?

Сможет ли предприятие своими силами навести порядок и решить конфликт с жильцами? На все нужны деньги, а сегодня КСУП «Рубельский» неплатежеспособно. Стоял даже вопрос о банкротстве. В январе оно ушло в санацию. При таких условиях нужно считать каждую копейку. На ограждения и выравнивание траншей в том числе. К слову, если подтвердится, что трактористы хозяйства действительно сливают жижу в ближайшие каналы, не удивлюсь, что это еще и банальная экономия на топливе. Если так, то очень ущербная экономия.

Николай Мороз, заместитель председателя Столинского райисполкома:

— Мы выезжали в Рубель, всесторонне изучили проблему. Жителям деревни не нравится, что за огородами — хозяйство. Но оно было и когда шло строительство. Подняли документацию. Оказалось, жильцы тогда были не прочь построиться тут. Ведь рядом — колхозная инфраструктура, от которой проще и дешевле запитаться. Вряд ли в ближайшее время ферму куда–то перенесут. В 2012 году сделали ее реконструкцию, вложив по ценам до деноминации 16 миллиардов рублей.

Силосные траншеи, которые там не закладывали 5 — 6 лет, — вынужденная мера. В этом году мы заготовили много кормов...

А вот вопросы безопасности будем решать. Уже когда шла заготовка силоса, я обратил внимание на «копанки» возле фермы. Люди ставили вопрос. Хозяйство сделало обваловку, чтобы там никто не ходил, ведь ограждения с тыла постоянно ломают. Но это — вопросы безопасности, так что мы проблему устраним. Теперь предприятие — собственность района, так что спрашивать за него будут с нас.