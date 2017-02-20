Лучшие новые стадионы мира стоят дешевле, чем реконструкция «Динамо» 7 20.02.2017, 12:37

Ремонт столичного стадиона обойдется белорусам в $200 миллионов.

Сайт StadiumDB.com проводит голосование, чтобы определить лучший стадион мира, построенный (реконструированный, введенный в эксплуатацию) в 2016 году. До 4 марта каждый может принять в нем участие и выбрать 5 арен, расставив их по местам, пишет «Трибуна».

Среди претендентов нет ни одного белорусского стадиона. Причина банальна – за означенный период в нашей стране ничего достойного не построили (арена «Минска» – это хорошо, но уровень немного не тот). Возможно, в следующем году мы сможем проголосовать за стадион «Динамо», реконструкция которого вошла в завершающую стадию. На нее планировалось потратить 200 миллионов долларов – серьезные деньги. Во многих странах за них умудрились с нуля возвести новые арены, причем весьма симпатичные. Давайте смотреть.

AFAS Stadion (Мехелен, Бельгия)

Команда: «Мехелен»

Вместимость: 18 477

Годы строительства: 2015-2016

Стоимость: $10 млн

Allianz Stadion (Вена, Австрия)

Команда: «Рапид»

Вместимость: 28 345

Годы строительства: 2014-2016

Стоимость: $57 млн

Ashton Gate (Бристоль, Англия)

Команда: «Бристоль Сити» (2-й дивизион)

Вместимость: 27 699

Годы строительства: 2014-2017

Стоимость: $56.6 млн

Cape Coast Stadium (Кейп-Кост, Гана)

Команда: «Эбусуа Дуорфс»

Вместимость: 15 000

Годы строительства: 2013-2016

Стоимость: $33.5 млн

Community4you-Arena (Хемниц, Германия)

Команда: «Хемницер» (3-й дивизион)

Вместимость: 15 479

Годы строительства: 2014-2016

Стоимость: $29 млн

Dacia Arena (Удине, Италия)

Команда: «Удинезе»

Вместимость: 25 144

Годы строительства: 2013-2015

Стоимость: $23.6 млн

Doosan Arena (Пльзень, Чехия)

Команда: «Виктория Пльзень»

Вместимость: 11 700

Годы строительства: 2011-2016

Стоимость: $20.2 млн

Estadio Campeón del Siglo (пригород Монтевидео, Уругвай)

Команда: «Пеньяроль»

Вместимость: 40 005

Годы строительства: 2014-2016

Стоимость: $40 млн

Estádio do Maritimo (Фуншал, Португалия)

Команда: «Маритиму»

Вместимость: 10 932

Годы строительства: 2009-2016

Стоимость: $37.6 млн

Estadio Tecnológico de Oaxaca (Оахака, Мексика)

Команда: «Алебрихес»

Вместимость: 17 200

Годы строительства: 2013-2016

Стоимость: $16 млн

Karbala International Stadium (Кебела, Ирак)

Команда: «Кебела»

Вместимость: 30 000

Годы строительства: 2012-2016

Стоимость: $98.2 млн

Mosaic Stadium (Реджайна, Канада)

Команда: «Саскачеван Рафрайдерс» (канадский футбол)

Вместимость: 33 000

Годы строительства: 2014-2016

Стоимость: $212 млн (немного дороже «Динамо», но почти то же самое)

Şenol Güneş Stadyumu (Трабзон, Турция)

Команда: «Трабзонспор»Вместимость: 41 461Годы строительства: 2013-2016Стоимость: $60 млн

Sivas Arena (Сивас, Турция)

Команда: «Сивасспор»

Вместимость: 27 532

Годы строительства: 2013-2016

Стоимость: $21.3 млн

Stade Omnisports de Bafoussam (Бафусам, Камерун)

Вместимость: 20 142

Годы строительства: 2014-2016

Стоимость: $14.9 млн

Stadion Miejski (Бельско-Бяла, Польша)

Команды: «Подбескидзе» (2-й дивизион), БКС (4-й дивизион)

Вместимость: 15 076

Годы строительства: 2012-2015

Стоимость: $27.2 млн

Stadion Pakansari (Сибинонге, Индонезия)

Команда: «Персикабо Богор» (2-й дивизион)

Вместимость: 31 000

Годы строительства: 2012-2016

Стоимость: $47.3 млн

Stadion Zwickau (Цвиккау, Германия)

Команда: «Цвиккау» (3-й дивизион)

Вместимость: 10 134

Годы строительства: 2015-2016

Стоимость: $22.5 млн

Steigerwaldstadion (Эрфурт, Германия)

Команда: «Рот-Вайсс Эрфурт» (3-й дивизион)

Вместимость: 18 559

Годы строительства: 2015-2016

Стоимость: $48 млн

Vodafone Arena (Стамбул)

Команда: «Бешикташ»

Вместимость: 41 903

Годы строительства: 2013-2016

Стоимость: $104 млн

Windsor Park (Белфаст, Северная Ирландия)

Команды: «Линфилд», сборная

Вместимость: 18 614

Годы строительства: 2014-2016

Стоимость: $47.8 млн

Yeni Eskişehir Stadyumu (Эскишехир, Турция)

Команда: «Эскишехирспор» (2-й дивизион)

Вместимость: 34 930

Годы строительства: 2013-2016

Стоимость: $33.7 млн