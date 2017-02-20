Лучшие новые стадионы мира стоят дешевле, чем реконструкция «Динамо»7
- 20.02.2017, 12:37
Ремонт столичного стадиона обойдется белорусам в $200 миллионов.
Сайт StadiumDB.com проводит голосование, чтобы определить лучший стадион мира, построенный (реконструированный, введенный в эксплуатацию) в 2016 году. До 4 марта каждый может принять в нем участие и выбрать 5 арен, расставив их по местам, пишет «Трибуна».
Среди претендентов нет ни одного белорусского стадиона. Причина банальна – за означенный период в нашей стране ничего достойного не построили (арена «Минска» – это хорошо, но уровень немного не тот). Возможно, в следующем году мы сможем проголосовать за стадион «Динамо», реконструкция которого вошла в завершающую стадию. На нее планировалось потратить 200 миллионов долларов – серьезные деньги. Во многих странах за них умудрились с нуля возвести новые арены, причем весьма симпатичные. Давайте смотреть.
AFAS Stadion (Мехелен, Бельгия)
Команда: «Мехелен»
Вместимость: 18 477
Годы строительства: 2015-2016
Стоимость: $10 млн
Allianz Stadion (Вена, Австрия)
Команда: «Рапид»
Вместимость: 28 345
Годы строительства: 2014-2016
Стоимость: $57 млн
Ashton Gate (Бристоль, Англия)
Команда: «Бристоль Сити» (2-й дивизион)
Вместимость: 27 699
Годы строительства: 2014-2017
Стоимость: $56.6 млн
Cape Coast Stadium (Кейп-Кост, Гана)
Команда: «Эбусуа Дуорфс»
Вместимость: 15 000
Годы строительства: 2013-2016
Стоимость: $33.5 млн
Community4you-Arena (Хемниц, Германия)
Команда: «Хемницер» (3-й дивизион)
Вместимость: 15 479
Годы строительства: 2014-2016
Стоимость: $29 млн
Dacia Arena (Удине, Италия)
Команда: «Удинезе»
Вместимость: 25 144
Годы строительства: 2013-2015
Стоимость: $23.6 млн
Doosan Arena (Пльзень, Чехия)
Команда: «Виктория Пльзень»
Вместимость: 11 700
Годы строительства: 2011-2016
Стоимость: $20.2 млн
Estadio Campeón del Siglo (пригород Монтевидео, Уругвай)
Команда: «Пеньяроль»
Вместимость: 40 005
Годы строительства: 2014-2016
Стоимость: $40 млн
Estádio do Maritimo (Фуншал, Португалия)
Команда: «Маритиму»
Вместимость: 10 932
Годы строительства: 2009-2016
Стоимость: $37.6 млн
Estadio Tecnológico de Oaxaca (Оахака, Мексика)
Команда: «Алебрихес»
Вместимость: 17 200
Годы строительства: 2013-2016
Стоимость: $16 млн
Karbala International Stadium (Кебела, Ирак)
Команда: «Кебела»
Вместимость: 30 000
Годы строительства: 2012-2016
Стоимость: $98.2 млн
Mosaic Stadium (Реджайна, Канада)
Команда: «Саскачеван Рафрайдерс» (канадский футбол)
Вместимость: 33 000
Годы строительства: 2014-2016
Стоимость: $212 млн (немного дороже «Динамо», но почти то же самое)
Şenol Güneş Stadyumu (Трабзон, Турция)
Команда: «Трабзонспор»Вместимость: 41 461Годы строительства: 2013-2016Стоимость: $60 млн
Sivas Arena (Сивас, Турция)
Команда: «Сивасспор»
Вместимость: 27 532
Годы строительства: 2013-2016
Стоимость: $21.3 млн
Stade Omnisports de Bafoussam (Бафусам, Камерун)
Вместимость: 20 142
Годы строительства: 2014-2016
Стоимость: $14.9 млн
Stadion Miejski (Бельско-Бяла, Польша)
Команды: «Подбескидзе» (2-й дивизион), БКС (4-й дивизион)
Вместимость: 15 076
Годы строительства: 2012-2015
Стоимость: $27.2 млн
Stadion Pakansari (Сибинонге, Индонезия)
Команда: «Персикабо Богор» (2-й дивизион)
Вместимость: 31 000
Годы строительства: 2012-2016
Стоимость: $47.3 млн
Stadion Zwickau (Цвиккау, Германия)
Команда: «Цвиккау» (3-й дивизион)
Вместимость: 10 134
Годы строительства: 2015-2016
Стоимость: $22.5 млн
Steigerwaldstadion (Эрфурт, Германия)
Команда: «Рот-Вайсс Эрфурт» (3-й дивизион)
Вместимость: 18 559
Годы строительства: 2015-2016
Стоимость: $48 млн
Vodafone Arena (Стамбул)
Команда: «Бешикташ»
Вместимость: 41 903
Годы строительства: 2013-2016
Стоимость: $104 млн
Windsor Park (Белфаст, Северная Ирландия)
Команды: «Линфилд», сборная
Вместимость: 18 614
Годы строительства: 2014-2016
Стоимость: $47.8 млн
Yeni Eskişehir Stadyumu (Эскишехир, Турция)
Команда: «Эскишехирспор» (2-й дивизион)
Вместимость: 34 930
Годы строительства: 2013-2016
Стоимость: $33.7 млн