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Deutsche Welle: Тысячи белорусов протестуют против «налога на тунеядство»

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  • 26.02.2017, 17:56

Акции протеста против декрета Лукашенко прошли в Витебске, Бобруйске, Барановичах и Бресте.

Тысячи человек в целом ряде городов Беларуси в воскресенье, 26 февраля, протестуют против «налога на тунеядство», введенного декретом «О предупреждении социального иждивенчества» Лукашенко. Акции прошли в Витебске, Бобруйске, Барановичах и Бресте, сообщает Deutsche Welle.

В первых двух городах на улицы вышли в общей сложности около 2 тысяч человек. В Барановичах митинг посетили порядка 300 человек.

В Бресте собравшиеся на центральной площади Ленина в количестве около 250 человек сначала скандировали лозунги в поддержку отмены декрета, а потом двинулись в сторону здания областной администрации.

Ранее аналогичные акции состоялись в Минске, Гомеле, Гродно, Могилеве.

Декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества», изданный Александром Лукашенко 2 апреля 2015 года и названный в народе декретом по борьбе с тунеядцами, действует в отношении всех жителей Беларуси (вне зависимости от их гражданства). Для этого они должны были находиться на территории страны более полугода в течение года. Сумма сбора составляет около 230 евро. Перечислять средства в бюджет должны граждане Беларуси, не уплачивавшие налоги более 183 календарных дней в году.


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