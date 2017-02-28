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Известный видеоблогер - «тунеядец» из Гомеля подал в суд на налоговую

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  • 28.02.2017, 17:59
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Максим Филиппович

Это будет четвертый процесс белорусов против налоговиков.

Один из самых популярных блогеров, освещающих проблемы декрета №3 Максим Филиппович, которого власти записали в «тунеядцы», обратился против налоговиков с жалобой в суд Советского района Гомеля, пишет praca-by.info.

Парень решил доказать участие в финансировании государственных расходов через суд. Он просит признать его участником финансирования бюджета и не применять к нему положения декрета о "тунеядцах".

Получив так называемое «письмо счастья», бывший водитель гомельской сейсмотехники сначала искал правду в районной и областной инспекциях, однако там только развели руками - раз работал менее чем полгода, значит плати. Не хотят слышать в налоговых и о уплате потребителями товаров и услуг налога на добавленную стоимость (НДС), который каждый из нас выплачивает в независимости от своей занятости.

«В 2015 году со мной не продлил трудовые отношения по декрету №29 (увольнение с работы по причине окончания срока трудового контракта), а сегодня по другому декрету №3 я должен еще и заплатить за это! Как это называется? Социальное государство? О чем нам врут чиновники разных уровней? Я решил протестовать и дойти в этом деле до конца!», - поделился переживаниями блогер.

Правовой инспектор профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) по Гомельской области Леонид Судаленко (или адвокат тунеядцев, как его уже назвала власть), помог Максиму Филипповичу составить жалобу в суд. Он отметил, что несмотря на то, что суд отказался рассматривать по сути первое дело о «тунеядцах», надо все равно требовать защиты своих прав в судебном порядке.

«С каждого потраченного в стране рубля, в бюджет поступает 20 копеек налога в виде НДС, а это значит, пусть и косвенно, каждый из нас участвует в финансировании госбюджета. Нас не интересует позиция налоговиков по поводу того, что граждане не платят ПВД, так эта позиция не терпит никакой критики», - заявил профсоюзный юрист.

Леонид Судаленко добавил, когда власть освободила от налога первого «тунеядца» и тем более трудоустроила его, пусть сейчас занимается таким образом с каждым человеком, которого назвала «тунеядцем». Если суд откажется рассматривать жалобу по существу, тогда кроме принудительного труда можно будет заявлять еще и о нарушении права на судебную защиту.

Напомним, что первым белорусом, который через суд отбивался от скандального налога был житель Гомеля Александр Семенов. В его случае суд постановил прекратить рассмотрение дела «ввиду неподведомственности». Однако за несколько дней до начала процесса Семенова освободили от уплаты сбора и даже предложили работу сторожа. Также в суд подал житель Каменецкого района Сергей Сиводедов, он также не считает себя «тунеядцем». Третьим белорус, который подал в суд на «тунеядский» налог стал сын бывшего политзаключенного Юрия Рубцова Виктор.


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