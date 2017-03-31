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В Гомеле появились первые в Беларуси городские Wi-Fi-автобусы

  • 31.03.2017, 17:58
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На бесплатный интернет в общественном транспорте, возможно, перейдут и другие города.

По городским маршрутам в Гомеле пустили автобусы с Wi-Fi-доступом для пассажиров. На первом этапе Wi-Fi появился в 20 автобусах, которые курсируют по самому длинному автобусному маршруту № 17 «микрорайон Кленковский - Медгородок». Одновременно пользоваться бесплатным интернетом смогут до 80 пассажиров. В ближайшее время в Гомеле появятся еще около 100 Wi-Fi-автобусов, пишет kp.by.

Пилотный проект реализовали ОАО «Гомельоблавтотранс» и компания Velcom. Как планируют в компании, на бесплатный интернет в общественном транспорте, возможно, перейдут и другие города.

Для пользования бесплатным интернетом придется пройти идентификацию: на номер телефона пользователя приходит SMS с кодом, который нужно ввести в обозначенную строку на портале.


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