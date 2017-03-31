В Гродно среди хоккейных болельщиков разыграли автомобиль 1 31.03.2017, 22:36

Поклонник «Немана» получил в подарок «Ладу Веста» за поддержку команды на протяжении сезона.

Один из болельщиков ХК «Неман» получит в подарок автомобиль, необычный приз разыграли сегодня в Гродно, передает БелТА .

Поклонник «Немана» Виктор Радюк вскоре будет ездить на новом автомобиле. «Ладу Веста» ему вручат за то, что он на протяжении сезона поддерживал любимый хоккейный клуб. Необычный розыгрыш был организован в Ледовом дворце Гродно.

«Стать участником лотереи было не сложно. Для этого надо было приобрести сезонный абонемент на домашние игры «Немана» либо посетить по билетам 21 матч и зарегистрироваться в качестве участника», - рассказал заместитель генерального директора Гродненского центра олимпийского резерва по хоккею с шайбой Игорь Лапенок. Он отметил, что подобный подход позволил привлечь дополнительных зрителей на трибуны. Впрочем, выступления «Немана», который днем ранее завоевал золотые медали чемпионата страны по хоккею, также вызывали зрительский интерес.

«Розыгрыш такого необычного приза - это наша благодарность самым преданным поклонникам «Немана», - отметил Игорь Лапенок. Он подчеркнул, что в дальнейшем болельщиков также будут радовать подобными розыгрышами. Начало необычным акциям положили в сезоне 2015-2016 годов: тогда одному из поклонников «Немана» вручили квадроцикл.

Победитель на розыгрыше присутствовать не смог. Радостная весть застала его в дороге. «Я, конечно, надеялся на выигрыш, но приятно шокирован. Это стало отличным дополнением к победе любимой команды. Теперь исполню мечту: новую машину украшу флагом «Немана» с автографами всей команды», - отметил Виктор Радюк. Он подчеркнул, что вскоре отправится на новой машине в зарубежный вояж. «Неман» добился права выступать в хоккейной Лиге чемпионов, и преданный болельщик планирует поддержать команду на выездных играх.

Вручить ему новый автомобиль планируется в течение ближайшего времени, либо во время чествования «Немана», либо во время игр национальных сборных Беларуси и Швеции, которые пройдут 21 и 22 апреля в Гродно.