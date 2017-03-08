Антон Кушнир пропустит чемпионат мира по фристайлу 8.03.2017, 19:12

Олимпийский чемпион Сочи-2014 не включен в выездной состав белорусской команды на мировой форум.

Олимпийский чемпион Сочи не включен в выездной состав белорусской команды на мировой форум. Из-за проблем со спиной Антон Кушнир решил пропустить окончание сезона. Также ранее он не принял участие в предыдущих этапах Кубка мира в спорткомплексе «Раубичи» и в Москве, передает БелТА.

В общем зачете Кубка мира белорус, набрав в сезоне 308 очков, занял третье место.

Чемпионат мира по фристайлу в лыжной акробатике пройдет в испанской Сьерра-Неваде с 9 по 10 марта.