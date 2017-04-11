В Гомеле эвакуировали пассажиров троллейбуса из-за кастрюли с драниками 3 11.04.2017, 21:03

Кастрюля с драниками находилась в забытой в салоне сумке.

В Гомеле пассажиров троллейбуса №5 11 апреля пришлось эвакуировать. Причиной стала бесхозная сумка, забытая в салоне, пишет БелТА со ссылкой на официального представителя УВД Гомельского облисполкома Виталия Пристромова.

Подозрительную сумку обнаружили на остановке "улица Крестьянская" по проспекту Ленина. Бдительные гомельчане сообщили о ней в милицию. На место происшествия немедленно прибыла саперная группа. Движение по одной полосе проезжей части было остановлено, а территорию вокруг самой остановки оцепили.

К счастью, тревога оказалась ложной. В сумке находилась кастрюля с драниками.